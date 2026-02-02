UKÜ’de mezuniyet töreni yapay zekâ destekli dijital sistemle gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, 29–30 Ocak tarihlerinde Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlardan bine yakın mezun, mezuniyet belgelerini alarak akademik yaşamlarını başarıyla tamamladı.

Törende mezunlar adına Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencisi Muhammed Türker Yağız ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nneka Cho Bathsheba Mengwl konuşma gerçekleştirerek mezuniyet sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Çelebi: “Ukü dijitalleşmeyi yön veren bir anlayışla ele alıyor”

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, mezuniyetin yalnızca bir akademik sürecin tamamlanması değil, aynı zamanda yeni bir yaşam yolculuğunun başlangıcı olduğunu vurguladı.

Dijitalleşme, yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve küresel iş birliklerinin günümüz dünyasında belirleyici hale geldiğine dikkat çeken Çelebi, UKÜ’nün bu dönüşümü yalnızca izleyen değil, yön veren bir anlayışla ele aldığını ifade etti.

Çelebi, UKÜ’nün sürdürülebilirlik alanında UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 55. sıraya yükselerek Kıbrıs’ın en yeşil kampüsü konumuna ulaştığını, Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ise 601–800 bandındaki yerini koruduğunu belirterek, mezunların uluslararası başarılarıyla öne çıkan bir üniversitenin parçası olduklarını dile getirdi.

Törende, Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı ile UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü doktora mezunlarına tebrik belgelerini takdim etti.

İki gün süren törenlerde; Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi mezunları sahneye çıkarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Mezuniyet töreninde QR kod tabanlı dijital sahne yönetim sistemi kullanıldı. Mezun adaylarına tören öncesinde verilen kişiye özel QR kodlar sayesinde sahne sıralaması otomatik olarak oluşturulurken, öğrencilerin isim ve bilgileri tören boyunca dijital sistemler üzerinden eş zamanlı olarak yönetildi.

Mezunların isimleri ayrıca yapay zekâ destekli metin okuma teknolojisi ile öğrencilerin ülkelerine uygun aksanları ile seslendirildi. Bu dijital altyapı sayesinde tören akışı daha etkin ve düzenli biçimde yürütülürken, mezunlara çağdaş bir mezuniyet deneyimi sunuldu.