Karaoğlanoğlu’nda kesinti

Girne bölgesinde Karaoğlanoğlu Kemal Pişmiş Caddesine alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç, ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.