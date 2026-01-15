Karaoğlanoğlu’nda plaj temizliği etkinliği

Lefkoşa15 °C

Girne Belediyesi ve Karaoğlanoğlu Muhtarlığı iş birliğinde, çevre duyarlılığını artırmak ve sahilleri temiz tutmak amacıyla Pazar günü plaj temizliği etkinliği düzenleniyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu bölgesindeki sağol temizliği pazar günü saat 09.30’da başlayacak

Temizliğe katılmak isteyenlerin, belirtilen saatte Silver Waves Hotel önünde (Kemal Kayacan Sokak, Karaoğlanoğlu) bir araya gelmesi gerekiyor.

