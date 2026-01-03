Karakas'a saldırı; peş peşe patlamalar yaşanıyor

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlamalar yaşandı. İngiliz haber ajansı Reuters, patlamaların büyük bir askerî üs yakınlarında meydana geldiğini rapor etti. Bölgede jet uçaklarının sesi duyulurken Fort Tiuana limanına yönelik hava saldırısı düzenlendiği de iddialar arasında. Venezuela hükûmetinden yapılan resmî açıklamada da "ABD'nin askerî saldırganlığının reddedildiği" bildirilerek "Bu tür bir saldırganlık, uluslararası barış ve istikrara, özellikle Latin Amerika ve Karayipler'de tehdit oluşturmakta olup milyonlarca insanın hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır." denildi ve "karşılık verileceği" kaydedildi. Ayrıca Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal acil durum ilan etti.

Venezuela medyası Karakas'ta en az altı patlama olduğunu bildirdi. Alman medyasında ise başkentte yedi patlama sesi duyduğunu ve Venezuela başkenti üzerinde alçak uçuş yapan uçaklar görüldüğünü bildirdi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği: Patlamalar ABD tarafından gerçekleştiriliyor

Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ANKA haber ajansına yapılan açıklamada, Karakas’taki patlamaların ABD tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Venezuela, ABD'yi suçladı: Karşılık vereceğiz

Venezuela hükûmetinden yapılan resmî açıklamada, ABD'nin askerî saldırganlığını reddettiklerini ifade ederek "Bu tür bir saldırganlık, uluslararası barış ve istikrara, özellikle Latin Amerika ve Karayipler'de tehdit oluşturmakta olup milyonlarca insanın hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır." açıklamasında bulundu.

Hükümet, ABD'yi "Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve madenlerini ele geçirmeye çalışmakla" ve "ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmaya teşebbüs etmekle" suçladı.

Açıklamada, "Emperyalist saldırganlığa karşı tüm savunma planlarımızı devreye sokarak karşılık vereceğiz" denildi.

Maduro ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti.

Trump defalarca tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerine karşı olduğunu iddia ettiği "yeni önlemler" almaya hazırlandığını söylemiş ve kara operasyonlarının "yakında" başlayacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu. Trump, geçen ekim ayında Güney Amerika ülkesinden gelen yasadışı göçmen ve uyuşturucu akışını engellemek için CIA'ya Venezuela içinde faaliyet gösterme yetkisi verdiğini söylemişti.

Saldırılar eylül ayından beri sürüyor

ABD ordusu eylül başından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirdi; saldırılarda 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı işgal etmekle tehdit etmesi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı. Buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da 4.5 milyon kişilik milis gücünü harekete geçirme mesajı verdi. Öte yandan Maduro, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna hazır olduğunu söylemişti.

Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu'na konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir tesisin vurulduğunu açıklamıştı. Bu, ABD'nin "ilk kara saldırısı" olarak değerlendirilmişti. Trump, "Okudunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk. Mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullanmıştı.