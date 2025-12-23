Lefkoşa Türk Belediyesi’nin uzun süredir gündeminde olan Kanlıdere Projesi’nde ilk etap çalışmaları sahada incelendi. Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, projenin ilk etap çalışmalarını Avrupa Birliği ve UNDP yetkilileriyle birlikte yerinde değerlendirdiklerini açıkladı.

Harmancı, Kanlıdere’ye ilişkin yürütülen çalışmaları kendi ağzından şu sözlerle aktardı: “Kanlıdere hayalimiz hayat buluyor. İlk etap çalışmalarını AB ve UNDP yetkilileri ile birlikte inceledik. İlk etap yol hattının düzenlenmesi, ikinci etap ise derenin etrafında düzenlenecek olan bisiklet ve yürüyüş yolu. Adım adım hayalden gerçeğe.”