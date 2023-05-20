Kamyon kasası tellere temas etti, sürücü akıma kapılarak yaralandı
Kullandığı kamyonetin kasasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu sürücü akıma kapılarak yaralandı, araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi.
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Taşkent Tavukçuluk isimli iş yerinde kullanımındaki kamyonun yükünü boşaltmak için kasasını kaldıran ve kasanın elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan araç sürücüsü 63 yaşındaki Ahmet Yumuşak yaralanan hastaneye kaldırıldı.
Polis, Haspolat'ta meydana gelen olayda, kamyonun ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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