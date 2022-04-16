"Kamuda yeniden yapılanma, turizm teşviklerine sınırlama ve birçok tasarruf masada"

Ayşe GÜLER

İçeriği kamuoyu ve ilgili paydaşlarla paylaşılmadan imzalanan TC-KKTC 2022 Mali İş Birliği Protokolü’nde detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Milletvekili Erhan Arıklı, “Tasarrufa gideceğiz, gelir getirici önlemler alacağız. Turizm teşvikleri sınırlanacak” dedi, protokolün Pazartesi günü Meclis gündemine geleceğini dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, 4 ana başlıktaki ilkeler doğrultusunda protokolün imzalandığını ve eylem planının hayata geçeceğini kaydetti, kamuda yapısal değişim, yeniden yapılanma vurgusu yaptı, içerik paylaşmadı.

Bir tarafta protokol detaylarına ilişkin yeterli bilgi olmasa da diğer tarafta Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun açıkladığı ‘ev ödevleri’ de merak uyandırdı.

Başbakan Sucuoğlu, protokolü “yeni bir dönem, tarihsel işbirliğinin yeni ve benzersiz bir manzumesi olarak” nitelendirse de ekonomi çevreleri çok da umutlu konuşmadı.

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, protokolde ülkeye sıcak para akışı anlamında atılacak adımları görmek istediğini belirtti.

Muhtaroğlu, bu kadar kriz ortamında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binası yapımının acil olmadığını yineleyerek, buraya harcanacak kaynağın esnafa, turizme, çiftçiye katkı yapılabileceğine değindi.

Protokolde Türkiye’nin taahhüt ettiği hibe ve kredileri açıkladığını belirten Muhtaroğlu, içerikte genelde alt yapı yatırımlarının görüldüğünü söyledi.

Muhtaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bazı tedbirlere işaret ettiğine değinerek, “13. maaş ve hayat pahalılığı ödeneğini protokole yazmadılar. Tedbir derken onları mı kastediyor? Hayat pahalılığının 3 ayının dondurulacağı iddiası var. Göreceğiz…” dedi.

Ekonomist Mahmut Sezinler, ekonomik protokolde piyasaya para akışının sağlanması konusunda bir hareket görmediğini söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “popülizm” yönelik açıklamalarına atıfta bulunan Sezinler, “Elektrik, telekomünikasyon gibi kurumların özelleştirilmesi gündeme gelecek. Popülizmden uzak cümlesinden bunu anlıyorum. Kıb-Tek zarardadır satın, hayat pahalılığını az çıkarın gibi olaylar gündeme gelecek. Sokaklarda olacağımız, fakirleşmemizin de süratleneceği bir dönem olacak” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Milletvekili Erhan Arıklı:

“Tasarrufa gideceğiz, gelir getirici önlemler alacağız. Turizm teşvikleri sınırlanacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Milletvekili Erhan Arıklı, “Tasarrufa gideceğiz, gelir getirici önlemler alacağız. Turizm teşvikleri sınırlanacak” dedi, protokolün Pazartesi günü Meclis gündemine geleceğini dile getirdi.

Arıklı, 4 ana başlıktaki ilkeler doğrultusunda protokolün imzalandığını ve eylem planının hayata geçeceğini kaydetti, kamuda yapısal değişimlerin, yeniden yapılanmanın şart olduğunu ifade etti.

“Protokolde Kıbrıslı Türkleri zorlayacak, incitecek madde yok” diyen Arıklı, “Normalde yapmamız gereken, ötelediğimiz, popülist yaklaşımlarla yapmadığımız reformları içeren eylem planı ile ilgili protokol imzalandı” şeklinde konuştu.

“Niye eylem planı ortaya konuyor denilebilir ama dışardan telkin almadığımız müddetçe reformları gündeme almıyor, sorunları halı altına süpürüp hallettik zannediyoruz” diyen Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye, bu konuda bize yardımcı oluyor. Buna karşı çıkıp eleştirmenin tutar tarafı yok. Siyasi partiler geçmişte hükümete geldiklerinde imzalamış ama gereğini yerine getirmediğimiz eylem planlarında olan maddeler bizim de gündemimizde.

Arıklı, kamu reformunun uzun yıllardır dillendirildiğini ancak gereğinin yerine getirilmediğini dile getirdi.

Hayat pahalılığı ödeneği veya 13. Maaş konusunun protokol görüşmelerinde konuşulmadığını dile getiren Arıklı, “Bize söylenen paranız varsa ödeyin. Ödemeyin demeyiz ama alt yapıya yatırım yapacağız dediler. Proje bazında yapacağız dediler” diye konuştu.

Ekonomist Mahmut Sezinler:

“300 milyon dolar vergiyi kaybediyoruz, bunu da Türkiye’den protokollerle almaya çalışıyoruz”

Ekonomist Mahmut Sezinler, ekonomik protokolde piyasaya para akışının sağlanması konusunda bir hareket görmediğini söyledi.

“Daralan ekonomilerde daha çok nakit ve paranın piyasaya sürülmesiyle darboğazdan çıkılır” diyen Sezinler, “Para çok kısıtlı olduğu için bu durum bizi zorlayacak” şeklinde konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “popülizm” yönelik açıklamalarına atıfta bulunan Sezinler, “Elektrik, telekomünikasyon gibi kurumların özelleştirilmesi gündeme gelecek. Popülizmden uzak cümlesinden bunu anlıyorum. Kıb-Tek zarardadır satın, hayat pahalılığını az çıkarın gibi olaylar gündeme gelecek. Sokaklarda olacağımız, fakirleşmemizin de süratleneceği bir dönem olacak” dedi.

Sezinler, protokolün sır gibi herkesten gizlenerek imzalandığını ifade ederek, 2022’de Kıbrıslı Türklerin daha da fakirleşeceğini, pahalılığın içerisinde ezileceğini söyledi, bu sürecin 2023’e kadar sarkabileceğine işaret etti.

Sezinler, Türkiye’den ekonomik protokol çerçevesinde geçmişte de yardımların yapılacağının varsayıldığını ancak bu finansman desteğinin gelmediğini hatırlattı, “Türkiye’de Mart ayında 70 milyar TL bütçe açığı var. Buraya yapmayı planladığı para yardımını nasıl gerçekleştirecek kısmını sorguluyorum” şeklinde konuştu.

“Protokolde 4 milyar TL’den bahsediliyor, bu 300 milyon dolara denk geliyor. Ülkede bozuk ekonomik düzen ve vergi düzeni bakımından, kayıt dışılıktan kaynaklanan kayıp 300 milyon dolar” diyen Sezinler, şöyle devam etti: Kıbrıs Türk halkı, kendi ekonomik yapısı, kendi vergi sistemini kayıt dışılığı yaratacak şekilde düzenlediği için 300 milyon dolar vergiyi kaybediyoruz, bunu da Türkiye’den protokollerle almaya çalışıyoruz. Kendi ekonomik düzenimizi düzenlememiz gerekir ki finansmana ihtiyacımız kalmasın.”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu:

“KKTC’nin ev ödevi ne?”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, protokolde ‘KKTC’nin ev ödevlerini’ merak ettiğini söyledi, ülkeye sıcak para akışı anlamında atılacak adımları görmek istediğini belirtti.

Muhtaroğlu, bu kadar kriz ortamında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binası yapımının acil olmadığını yineleyerek, buraya harcanacak kaynağın esnafa, turizme, çiftçiye katkı yapılabileceğine değindi.

Protokolde Türkiye’nin taahhüt ettiği hibe ve kredileri açıkladığını belirten Muhtaroğlu, içerikte genelde alt yapı yatırımlarının görüldüğünü söyledi.

Muhtaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bazı tedbirlere işaret ettiğine değinerek, “13. maaş ve hayat pahalılığı ödeneğini protokole yazmadılar. Tedbir derken onları mı kastediyor? Hayat pahalılığının 3 ayının dondurulacağı iddiası var. Göreceğiz…” dedi.

“Protokolün 3 milyar 200 milyon TL’si hibe… Alt yapı, reel sektör, kredilerle ilgili kaynaklar açıklandı. 1 milyar 50 milyon TL kredi ödeneği var. 500 milyon TL’si bütçe açığı var. 450 milyon TL’si reform desteğine bağlı katkı…” diyen Muhtaroğlu, “Protokolde rakamların daha fazla olmasını bekliyordum. Bütçe açığına katkı fazla olmasını bekliyordum. Reform yapılmadığında 450 milyon TL gelmeyecek” şeklinde konuştu.

Muhtaroğlu, bu noktada kaynakların ülkeye düzenli olarak gelebilmesinin önemine değinerek, “Geçen yıl 3 milyar 250 milyon TL’ydi, yüzde 55’i geldi. Önemli noktadan biri de ev ödevlerinin yapılıp yapılmayacağı…” dedi.

"Popülizm istemiyoruz - 4 milyar 250 milyon TL kaynak"

“KKTC-TC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” imzalandı

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