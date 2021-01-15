Kamu-Sen, uyarı grevi yapacak

Kamu-Sen, pazartesi Mağusa Devlet Hastanesi'nde 3 saatlik uyarı grevi yapacak.

Kamu-Sen’den verilen bilgiye göre, Mağusa Devlet Hastanesi’nde Hematoloji Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı Seroloji Labaratuvarı, Koagülasyon Labaratuvarı ve Eliza Laboratuvarı ile Kan Bankası’nda personelin nöbetleri döndürememesinden dolayı 09.00- 12.00 saatleri arasında grev yapılacak.

Grev sürerken Mağusa Devlet Hastanesi önünde saat 10.30 ‘da basın açıklaması da yapılacak.