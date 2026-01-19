Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu geliri, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne teslim edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), Kahve Dünyası ana sponsorluğu ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği maratondan elde edilen gelir, Engelsiz Yaşam Evi’nde teslim edildi.

Maratondan elde edilen bağış, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği adına Güliz Kaner’e, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından verildi.

Harmancı: “En Özel Adımlarımızı Yine Hep Beraber Attık”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Engelsiz Yaşam Evi’ne destek sürecinin, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner ile yapılan görüşmelerle başladığını belirtti. Harmancı, merkezin bir spor salonuna ihtiyacı olduğunun kendilerine iletildiğini ifade ederek, “Tam donanımlı bir spor salonunun bu merkeze çok gerekli düşündük ve bunun için yola çıktık” dedi.

Ekim ayı Lefkoşa ve Ülkemiz için Maraton ve Dayanışma demek

Maratonun her yıl toplumsal bir fayda amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Harmancı, “Ekim ayı Lefkoşa ve ülkemizde hem sporla hem de iyilikle anılıyor 17.000’in üzerinde kayıt olması bunun en güzel göstergesidir” şeklinde konuştu.

Bu başarının ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu belirten Harmancı, “Bu tek başına başarılabilecek bir iş değil. Ekip arkadaşlarımızın emeği ve sponsorlarımızın desteğiyle mümkün oldu. Bugün bu maraton sayesinde Engelsiz Yaşam Evi’ne 4 milyon 503 bin Türk Liralık bir katkı sağlıyoruz. Bu spor salonu için atılan ilk adım. Daha nice sosyal projelerin de toplumun sahiplenmesiyle hayata geçeceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Harmancı ayrıca, Engelsiz Yaşam Evi’nin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını belirttiği Güliz Kaner’e, Kahve Dünyası’na ve LTB çalışanlarına teşekkür etti.

Kaner: “Sürdürülebilir Bir Sistem Kurmayı Hedefliyoruz”

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği adına konuşan Güliz Kaner ise, bağışı Engelsiz Yaşam Evi’nde kalan ve ileride yatılı olarak kalacak tüm bireyler adına aldığını belirterek, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve maratonun sponsorlarına teşekkür etti.

Spor Kompleksi projesinin çizim aşamasına başlandığını ifade eden Kaner, “Böyle bir merkezi ayakta tutabilmek için çok yönlü destek gerekiyor. Biz dernek olarak sürdürülebilir bir sistem kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaner, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ile yapılan özel protokol sayesinde merkezin fizyoterapi bölümünün hizmete açılacağını, dışardan hasta kabul edilerek merkeze gelir sağlanacağını kaydetti. Ayrıca Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında 4. sınıf öğrencilerinin merkezde staj yapacağını belirtti.

Kaner, yatılı ve günlük hizmet alan tüm gençlerin fizyoterapi ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağını vurgulayarak, “Tüm kurumların, gönüllülerin desteğiyle bu yapıyı sürdürülebilir hale getirmek hepimizin görevi” dedi. Kaner konuşmasında ayrıca yakın zamanda vefat eden Zeynep Efe’yi anarak, yatılı bölümün Zeynep Efe adıyla hizmet vereceğini açıkladı.

Göksel Topal: “Bu Organizasyonun Parçası Olmaktan Gurur Duyuyoruz”

Kahve Dünyası Direktörlerinden Göksel Topal da yaptığı konuşmada, Lefkoşa Maratonu’nda yer almaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Topal, maratondan elde edilen gelirle Engelsiz Yaşam Evi gibi önemli bir merkeze katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.