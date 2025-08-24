Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.