Kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen 3 kişi ihraç edilecek

Gönyeli ve Demirhan’da yapılan muhaceret ve trafik kontrollerinde, üç kişinin Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklandı. Zanlıların ihraç işlemleri başlatıldı.

Polis memurları Mustafa Sadeli ve Hülya Debreli mahkemeye olguları aktardı.

Polis memuru Sadeli, 20 Aralık 2025 tarihinde 16:00 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen J.A. ve E.C.S.’nin pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2025 tarihinden itibaren toplam 22 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru Debreli ise 21.12.2025 tarihinde 00:10 raddelerinde Demirhan'da yapılan trafik kontrolünde, kullanımındaki araçla durdurulan S.A.A.’nın yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2025 tarihinden itibaren toplam 22 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.