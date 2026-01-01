İsviçre'de yılbaşı faciasında en az 40 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre’nin güneybatısındaki lüks kayak merkezi Crans-Montana’da bir barda meydana gelen yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise ağır yaralandı. İsviçreli yetkililer, ölenler arasında başka ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğunu açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsviçreli yetkililere dayandırarak yangında tahmin edilen can kaybının en az 40 olduğunu duyurdu.

İsviçre polisi, yangının perşembe günü sabaha karşı yaşandığını duyurdu.

İsviçreli yetkililerden "olay saldırı değil" açıklaması

İsviçre Savcılığı, olayın saldırı olmadığını düşündüklerini belirtti. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırdıklarını ve önceki bilgilerin aksine yangından önce bir patlama yaşanmadığı aktardı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bölgede 10 helikopter ve 40 ambulansın görev yaptığı, hastanelerin yoğun bakımlarının dolduğu aktarıldı. Yaralılar çevredeki diğer hastanelere naklediliyor.

100'den fazla kişi bulunuyordu, yangın bodrum katında yaşandı

Polis sözcüsüne göre, yangın çıktığında barda 100'den fazla kişi bulunuyordu. RTS'nin haberine göre, yangın barın bodrum katında meydana geldi. Barın kapasitesi 400 kişiydi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra birkaç helikopter de sevk edildi. Yakınları için bir yardım hattı kuruldu.