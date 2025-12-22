“İşverenlerin sigaralar için ihracatçı izni olmadığı tespit edildi”

Gönyeli’de çalıştığı iş yerinden elektronik sigara tütünü çaldığı gerekçesiyle tutuklanan M.K. ile bağlantılı soruşturmada, işverenleri R.Y. ve M.Y. de “Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Dış Ticaret Yasasına Aykırı Harekete Teşebbüs” suçlarından tutuklandı.

Polis, 230 bin TL değerindeki 230 adet elektronik sigaranın ihracat izni olmaksızın Türkiye’ye götürülüp satılması için anlaşma yapıldığını tespit etti; mahkeme zanlıları teminata bağlayarak yurt dışına çıkışlarını yasakladı.

İşverenler “Suç işlemek için gizli ittifak ve dış ticaret yasasına aykırı harekete teşebbüs”ten tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Ali Kirik olguları aktardı. Polis, R.Y. ve M.Y.’nin “Suç İşlemek için Gizli İttifak ve Dış Ticaret Yasasına Aykırı Harekete teşebbüs” suçlarından tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, M.K.’nin 7 Aralık 2025 tarihinde Gönyeli’de işletmeciliğini R.Y.’nin yaptığı ve çalıştığı iş yerinden Girne’deki bir iş yerine bırakması için 230 bin TL değerinde 230 adet Terea marka sigara verildiğini ancak zanlının sigaraları teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, yapıdan soruşturmada R.Y. ve M.Y.’nin, M.K.’ye elektronik sigaraları ihracatçı izni olmaksızın Girne Limanı'ndan Türkiye'ye götürüp satması için anlaşarak teslim ettiğinin tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamaları ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.