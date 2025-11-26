İstanbul'da hayatını kaybeden ailenin kaldığı otelde "fosfin" maddesi tespit edildi
Böcek ailesinin İstanbul'daki ölümüne ilişkin otopsi raporu savcılığa gönderildi. Rapora göre, ailenin Fatih'te konakladığı otelden alınan örneklerde “fosfin” maddesi tespit edildi; ailenin yediklerinde zehir bulunmadı.
Almanya'nın Hamburg kentinden tatil için gittikleri İstanbul’da hayatını kaybeden dört kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada, otopsi raporunun savcılığa gönderildiği bildirildi.
Raporda, ailenin ölüm sebebinin kesinleşmediği belirtildi.
Öte yandan raporda, otelden alınan havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde "fosfin” maddesi (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği kaydedildi. Ailenin midesinden alınan örneklerde ise zehir bulunmadığı ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı verilen11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin kesin ölüm sebebine ilişkin Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu mütalaasının 28 Kasım Cuma günü düzenlenmesi bekleniyor.