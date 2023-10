İspanya’dan Umuda ve Dansa Övgü: Gran Bolero

Murat OBENLER

Başta tiyatro, dans ve müzik olmak üzere birçok yerli ve yabancı sanat yapıtını Kıbrıs’ta sanatseverlere sunan Uluslararası Lefkoşa Festivali’nden İspanyol Jesús Rubio Gamo’nun tasarlayıp, kareografisini yaptığı ve yönettiği İspanya yapımı Gran Bolero geçti. Jesús Rubio Gamo tarafından 2019 yılında prömiyerini yaparak sahnelenmeye başlanan ve 2020 yılında "Premios Max 2020" ödüllerinde En İyi Dans Prodüksiyonu ödülüne de layık görülen yapım Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda 21 Ekim Cumartesi gecesi sahneye kondu.



Bolero’nun çağdaş yorumu büyük beğeni kazandı

Fransız besteci ve piyanist Maurice Ravel'in 1928'de 18. yüzyıldan kalma geleneksel İspanyol danslarına dayanarak bestelediği Boléro’yu kendi yorumuyla sahneye koyan yönetmen Gamo iki temadan oluşan eseri, tek tek vuruşlar ile başlayarak giderek tempo kazanan ve heyecanı giderek artarak seyirciyi de içine çeken muhteşem bir dans gösterisine dönüştürdü.



Gamo: “Dans vücuda umut verir. Müzik zamanı daha iyi bir şeye dönüştürür”

Yönetmen oyunun yaratım sürecini, “Her şey üç yıl önce başladı. Her şey oldukça zordu ve ne yapacağımı bilmiyordum. Bir gün Ravel'in Boléro'sunu dinledim. Boléro bir dürtü gibidir, her zaman ileridir. Ben de onunla gittim. Müzik ve dans çoğu zaman sizi yalnızlıktan kurtarır. İlk önce on beş dakikalık bir düet yaptım. Şimdi on iki dansçıyla buradayım. Dans vücuda umut verir. Müzik zamanı daha iyi bir şeye dönüştürür. GRAN BOLERO beden ve zamandır. Burası aynı zamanda Madrid'den altı ve Barselona'dan altı dansçının bir araya gelerek kendilerini harekete adadıkları ve Ravel'in 1928'de geleneksel bir İspanyol dansının orkestral transkripsiyonu olarak bestelediği bir müzik notasını yeniden ziyaret edebilecekleri bir yerdir. GRAN BOLERO, bir gün dansın ve müziğin bizi her şeyden kurtaracağına karar verdiğimizi hatırlamak için harika bir fırsat.” sözleriyle açıklıyor.

İspanya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği’nin işbirliği içerisinde Uluslararası Lefkoşa Festivali kapsamında seyirciyle buluşan İspanyol yapımı İspanya’nın Avrupa Konseyi dönem başkanlığı onuruna sahneye kondu.

Jesús Rubio Gamo tarafından tasarlanan, kareografisi yapılan ve yönetilen yapımda Alberto Alonso, Eva Alonso, Albert Barros, Agnès Balfegó, Aurora Costanza, Maria Hernando, Joel Mesa, Danielle Mesquita, Ivan Montardit, Clara Pampyn, Raúl Pulido ve Karlo Topolovec performanslarıyla yer alıyor. Müzikleri José Pablo Polo, ünlü besteci Maurice Ravel’in Bolérosu’ndan adapte ederek hazırlarken, kostüm tasarımını Cecilia Molano,ışık tasarımını David Picazo, yönetmen asistanlığını Alicia Cabrero ve sanatsal ortaklığı Elena Córdoba yaptı. Mercat de les Flors, Teatros del Canal ortak yapımı olan eser Conde Duque Madrid ve Universidad Complutense de Madrid destekleriyle hayata geçti.

Fotoğraflar: Germán Antón / Jesús Vallinas / Claudia Córdova Zignago