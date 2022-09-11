“İşletme zararı ek sözleşmeye bağlanacak, devletin ciro payı azalacak”

Cenk Mutluyakalı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun geçtiğimiz hafta Kıbrıs’a yaptığı ziyarette Ercan Havaalanı’nın işletmesine yönelik gizli bir “Mutabakat Zaptı” imzalandığı doğrulandı.

YENİDÜZEN’de manşetten yayınladığımız gelişmeye Ulaştırma ya da Maliye Bakanlıkları herhangi bir yanıt vermezken, T&T Havalimanı İşletmeciliği avukatı Hasan Esendağlı, yazılı açıklama yaparak “bu yönde bir mutabakat metni imzalandığı doğrudur” dedi.

“Mutabakat metni uzun bir süredir ve yoğun şekilde sürdürülmekte olan bir müzakere sürecinin sonunda ortaya çıkmıştır” diyen Avukat Esendağlı, yeni Havaalanı inşaatı hemen hemen tamamlanırken, T&T Havalimanı İşletmeciliği ile devlet arasında “Sözleşmeden kaynaklı bazı ihtilafların giderilmesine” ihtiyaç duyulduğunu iddia etti.

T&T Havalimanı İşletmeciliği avukatına göre pandemi dönemi işletme zararı ve ciro kaybı ek sözleşmeye bağlanacak, ek işlerin bedelleri saptanacak ayrıca işletmenin ek işler dolayısı ile oluşacak alacağı 2024 ve 2025 yıllarında devletin daha düşük ciro payı almasıyla karşılanacak.

Ercan için oluşacak yeni faturanın somut olarak ne olacağı Maliye ya da Ulaştırma Bakanlıkları tarafından açıklanmazken, hükümet, “Mutabakat Zaptı”nı gizlemeye de devam ediyor.

İŞTE T&T ADINA AVUKATIN AÇIKLAMASI!

Sn. Cenk Mutluyakalı

Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni,

9 Eylül 2022 tarihinde Yenidüzen Gazetesi’nde yer alan “Ercan İçin Gizli Mutabakat Zaptı” başlıklı haberinizle ilgili aşağıdaki hususları sizlerin ve kamuoyunun bilgisine sunarım:

2 Eylül 2022 tarihinde Ercan Havaalanında, Yeni Havaalanının inşası ve işletilmesi ile ilgili bir toplantı yapıldığı ve bu toplantının sonucunda bir mutabakat metninin imza edildiği doğrudur.

Hemen belirtmeliyim ki, bahse konu mutabakat metni uzun bir süredir ve yoğun şekilde sürdürülmekte olan bir müzakere sürecinin sonunda ortaya çıkmıştır.

Yeni Havaalanı inşaatı hemen hemen tamamlanmış ve hizmete açılmaya hazır hale gelmiş durumdadır. Bu önemli aşamada KKTC Devleti ile Müvekkilim T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd. arasında Sözleşmeden kaynaklı bazı konuların ve ihtilafların çözümlenmesi amacıyla bir Ek Sözleşme yapılması gerekliliği doğmuştur.

İşte yukarıda bahsettiğim müzakere süreci, bu Ek Sözleşme’ye ilişkin tarafların yapmış olduğu görüşmelerden ibarettir. Bu görüşmelerde Müvekkilim T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd.’i temsilen ben de bulunduğum için şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, bahse konu görüşmeler tamamen Sözleşmesel hak ve yükümlülüklerin konuşularak müzakere edildiği, hukuki ve teknik içeriği olan toplantılar olarak gerçekleşmiştir. Bu toplantılarda havaalanının hizmete açılması için gerekli adımların planlamasının yapılmasının yanı sıra; Görevli Şirket olarak İdareye aktardığımız Sözleşmeden kaynaklı haklarla ilgili taleplerimiz görüşülmüştür. Bu sürecin sonunda bahse konu haberinizde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı’nın ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu nihai toplantı gerçekleştirilmiş ve mutabakat sağlanan hususlar, yapılacak olan Ek Sözleşmeye konulmak üzere kayıt altına alınarak, ilgili bakanlar ve müvekkilim şirket direktörü tarafından imza edilmiştir. Mutabık kalınan hususları aşağıda özetle bilginize sunmaktayım.

2020 ve 2021 yıllarında pandemi dolayısıyla oluşan işletme zararının ve/veya ciro kaybının KKTC Maliye Bakanlığı verileri esas alınarak belirlenerek ek sözleşmeye bağlanması.

Sözleşme kapsamında olmayan ancak fenni ve teknik gerekçelerle İdare tarafından uygulama projelerine ilave edilen ek işler ve/veya imalatların bedellerinin ek sözleşmeye dahil edilmesi.

Havaalanının hizmete açılmasının gecikmemesi adına müvekkilim şirket tarafından acil olarak yapılması kabul edilen bazı işlerin (elektrik ve data hatlarının getirilmesi, elektrik yük tevzi merkezinin yapılması gibi) ve havaalanı açıldıktan sonra yapılacak olan sözleşme dışı işlerin hesaplanan maliyet doğrultusunda ek sözleşmeye dahil edilmesi.

Görevli şirketin yukarıda belirtilen işler dolayısı ile oluşacak alacağının 2024 ve 2025 yıllarında Devletin daha düşük ciro payı alması suretiyle mahsuplaşmak yolu ile ödenmesi ve alacağın ödenmesi ile birlikte normal ciro payına dönülmesi.

Görevli Şirketin tahsil edemediği alacaklarının KKTC yetkili makamlarınca takip edilmesi.

Havalimanı güneyinde yer alan ve görevli şirkete teslim edilemeyen Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımındaki toplam arazinin KKTC yetkililerinin göstereceği başka bir noktadan tamamlanması.

Yani başka bir ifadeyle KKTC Devleti’nin Ana Sözleşme tahtında yapmakla yükümlü olduğu yer teslimini bugüne değin yapamaması sebebiyle ortaya çıkan sözleşmeye aykırılık durumunun görevli şirketin mutabakatıyla ortadan kaldırılması ve ana sözleşmede yer alan inşaat ve işletme süresinin işlemeye başlaması.

Saygılarımla.

Hasan Esendağlı

(Avukat)

Ercan Havaalanı’nda ne olmuştu?

Ercan Havalimanı Özelleştirme Kurulu, 12 Ekim 2012’de Ercan Devlet Havaalanı’nın özelleştirilmesine karar vermiş, havaalanı işletmesi Taş Yapı-Terminal Yapı ve küçük ortak Kanerler’e devredilmişti.



İlk sözleşmeye göre yeni Ercan Havaalanı 4 yıl içinde tamamlanacak ve 2016’da hizmete girecekti.



Ercan Devlet Havalimanı ihale sözleşmesine göre, gelir paylaşımından doğan ilk tahsilat 2017’de yapılmıştı. İhale gereği T&T Şirketi, yaptığı cirodan devletin payı olan yüzde 47,8’i 3 ayda bir ödemesi gerekiyor.

25 yıllığına devredilen Ercan Havaalanı’nın sözleşmesi 2017 yılında 4 yıl daha uzatılmıştı.

Erhürman hükümete sordu: Ercan için yeni mutabakat var mı?

Ercan için gizli “Mutabakat Zaptı”