Erhürman hükümete sordu: Ercan için yeni mutabakat var mı?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği, 'Ercan Havaalanı için gizli mutabakat zaptı’ ile ilgili hükümete soru sorarak, cevap istedi.

Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Şimdi de Ercan ile ilgili yeni "mutabakat zaptı" iddiası! Böyle bir belge var mı? Varsa, içeriği nedir? Derhal açıklayın!” dedi.

YENİDÜZEN bugünkü manşetinde, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun geçtiğimiz hafta Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında Ercan Havaalanı’nın işletmesine yönelik gizli bir “Mutabakat Zaptı” imzalandığı ortaya çıktığını gündeme getirmişti.

Öte yandan, “mutabakat zaptının”, bir bakanın iddiasına göre içeriğinde yer alan kimi tartışmalı maddeler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak henüz sözleşmeye eklenmediği öğrenilmişti.

Ercan için gizli “Mutabakat Zaptı”