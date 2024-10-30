İskele'de iş cinayeti

İskele Long Beach Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta iş cinayeti meydana geldi.

Yaşanan olayda 54 yaşındaki emekçi Muhammad Nızam Uddin yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katındaki balkonunda çalışan 54 yaşındaki Uddin, dengesini kaybederek aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bölgedeki görgü tanıklarının YENİDÜZEN’e aktardığı bilgilere göre, Uddin’in hayatını kaybettiği inşaatın hemen yanında, çalıştığı şirket bulunuyordu. İddiaya göre işçinin hayatını kaybetmesi üzerine işletmeden iki kişi “valizleriyle” çıkarak kayıplara karıştı. Görgü tanıkları, polisin bu konuda bilgilendirildiğini de kaydetti.

Yine görgü tanıkları, Uddin'in çalıştığı koşulların, iş güvenliğinden uzak olduğunu da iddia etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

2024 yılındaki 7'nci iş cinayeti...

YENİDÜZEN'in Polis Basın Subaylığı'nın her gün kesintisiz olarak yayınladığı basın bülteninden elde ettiği bilgilere göre, bu yıl yaşanan iş cinayetleri 7'ye yükseldi. Kıbrıs'ın kuzeyinde bu yıl Şubat ayında 1, Temmuz ve Ekim aylarında 3'er kişi iş cinayeti nedeniyle hayatını kaybetti. 2023 yılının genelinde ölüm sayısının 5 olması dikkat çekiyor.