İskele Belediyesi, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nda meyve bahçesi oluşturdu.

Belediye’den verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi tarafından hazırlanan ve okul yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda, meyve bahçesi ekim etkinliği 16 Ocak Cuma günü gerçekleştirildi.

İskele Belediyesi Park ve Bahçe Birimi, okula bağışlanan elma, armut, ayva, dut, erik ve yenidünya türlerinden oluşan toplam 30 meyve ağacını, İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi’nin öncülüğünde, okul öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin katılımıyla okul bahçesinde toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, ağaçların ilk can suyu çocuklar tarafından verildi.

Çocuklara ağacın ve doğanın önemini aşılamak, onları toprakla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje sayesinde, öğrencilerin sorumluluk duygularının gelişmesi, doğayı tanımaları ve birlikte üretmenin mutluluğunu yaşamaları hedefleniyor.