"İnsan haklarının küresel toplum tarafından benimsenmiş temel bir değer olduğu dünya hayal ediyorum"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Samimi.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Çok fazla ihtimal var. Hep aynı anda birçok şeye ilgi duyan, hepsini denemek isteyen biri oldum. Bu yüzden bu soruya net bir cevap vermekte zorlanıyorum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… insan hakları, toplumsal sorunlar ve insanların belirsizlikten kaçınma ya da bilişsel rahatlık arayışı sebebiyle sorgulamaktan kaçınarak gelişimden uzak kaldığı bilinçsizlik hâli.

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik.

En büyük pişmanlığım… Susmamam gereken yerde sessizliğimi korumak ve bir şeyleri geciktirmek. Kaçındığınız durum, kişi ya da olayları ne kadar geciktirirseniz sonuç o kadar yönetilmesi zor bir hâl alıyor.

En büyük sevincim… Biriktirdiğim güzel insanlar.

Beni en çok etkileyen yazar… Maalesef hiç bir yazarın tüm işlerine beni en çok etkilediğini söyleyebilecek kadar hakim değilim.

Başucumdaki kitap... Şu an John Douglas ve Mark Olshaker - Zihin Avcısı

En keyif aldığım müzik.. Dönemsel olarak değişiyor. Şu an soft rock.

En son izlediğim film… Arrival. Beni düşünmeye iten, üzerimde bir etkisi olan filmleri tekrar tekrar izlemeyi seviyorum.

Kendim için son aldığım şey… El kremi.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Üzerinde taşları olan topuklu çizmelerim var. Taş/Sim sevmem.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Özel bir gün veya durum için değil de, o an sana beni anımsattığı için alınmış bir hediye.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Her şeyi yönetemeyeceğimi ya da kontrol edemeyeceğimi kabullensem hayatım çok daha kolay olurdu.

Kendimde beğendiğim özellik… Düşünmekten, ‘bilmiyorum’ demekten ya da hatamı kabullenmekten gocunmam. Tecrübelerimizin kimliğimizi oluşturmakta büyük bir rol oynadığına inanırım.

Olmasa da olur… Domates.

Olmazsa olmaz… Aile, aile olmuş insanlar.

En iyi yaptığım yemek… Fettucine Alfredo. Ama Brownie’m çok daha iyidir.

Hayalimdeki dünya… İnsanların ‘bilmiyorum’ demeye korkmadığı, araştırmaktan gocunmadığı; insan haklarının ise hem bireyler hem de kurumlar için yalnızca söylemde kalan bir kavram değil, küresel toplum tarafından benimsenmiş temel bir değer olduğu bir dünyadır.

Aşk benim için… Kimyasal bir süreç.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Christopher Nolan.

Görmek istediğim yer… Henüz gitmediğim her yer. Bu anlamda biraz doyumsuzum.

Mutlaka yapmak istediğim.. Hans Zimmer’ı canlı dinlemek.

Son olarak söylemek istediklerim… Neyi neden savunduğunuzu, gerekçelerinizi ve argümanlarınızın artı-eksilerini bilin. Savunduğumuz değerler konusunda bilinçli olmadıkça, sesimizi duyurmak mümkün değil.