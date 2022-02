“İnsan hakkı ihlalidir, reddediyor, kınıyoruz”

Sendikal Platform, “ifade özgürlüğüne, basınımıza yapılan saldırılar insan hakkı ihlalidir, reddediyor, kınıyoruz” dedi.

Sendikal Platform, yazılı açıklamasında, hukuk devletlerinde basın ve ifade özgürlüğünün en temel haklardan biri olduğuna işaret etti.

Bu hakkın, toplumların hiçbir baskı ve tehdide maruz kalmadan fikirlerini özgürce ifade edebilme, eleştirme ve sorgulayabilmeyi mümkün kıldığına işaret edilen açıklamada, KKTC Anayasasının 24. maddesi ile de bu hakkın güvence altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun kendini özgürce ifade edebiliyor olmasının bazı kesimleri rahatsız ettiği savunularak, “Toplumu sindirmek için despot- baskıcı yaklaşımlarla korku imparatorluğu yaratılmak ve muhalif olan tüm kesimlere gözdağı verilmek istenmektedir” denildi.

Yazdığı bir yazıdan ötürü gazeteci Ali Kişmir’in “10 yıla kadar hapislik istemi” ile yargılanmasının da “baskının ta kendisi” olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Basın ve ifade özgürlüğüne karşı yapılan saldırılar ne yazık ki ne ilk kez ne de son kez olacaktır. İfade özgürlüğüne, basınımıza yapılan saldırılar insan hakkı ihlalidir; reddediyor, kınıyoruz! Basınımızın her türlü baskıdan uzak, özgür ve çağdaş bir ortamda meslek ilkelerine uygun olarak görevini yapacağı ve fikirlerini söyleyebileceği bir toplum yaratmak, aydın bir toplumun gereği ve en önemli unsurudur.”

Ülkede yaratılmak istendiği savunulan “itaatkar, biat eden, tek ses, tek düşünce anlayışına, korku imparatorluğuna” geçit vermeyeceğini belirten Sendikal Platform, “Aydın, sorgulayan, eleştiren, gerçekleri görerek ifade eden, boyun eğmeyen, sindirilemeyen, mücadeleden vazgeçmeyen bir toplum için her türlü baskıya karşı duracağız, yılmayacağız, mücadele edeceğiz! Kimliğimize, değerlerimize, yaşam tarzımıza, inancımıza yapılan her türlü baskıyı, müdahaleyi reddediyoruz!” ifadelerini kullandı.