“İndirim var ama talep yok, insanların derdi geçim’”

▶ ‘İndirim günleri’ olarak bilinen, her yıl Kasım ayının son Cuma gününde gerçekleşen ‘Black Friday’ (Efsane Cuma) için geri sayım başlasa da ekonomik kriz ve alım gücünde yaşanan gerileme esnafın beklentisini aşağıya çekti.

▶ YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa esnafı, “İnsanların şu andaki derdi geçim derdi” vurgusu yaptı, “Alım gücü oldukça düştü ve insanlar lüksünden kaçıyor. Bu yüzden piyasada nakit akışı yok. Bu kampanyadan bir beklentimiz yok…” değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Her yıl Kasım ayının son Cuma gününde gerçekleşen ve ‘Black Friday’ (Efsane Cuma) olarak adlandırılan indirim günleri öncesinde Lefkoşa esnafı, YENİDÜZEN’e konuştu, pek bir beklentilerinin olmadığını dile getirdi.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının ciddi şekilde yurttaşın cebine yansıdığını, alım gücünün iyice düştüğünü belirten esnaf, “İnsanlar geçim derdinde, piyasada nakit akışı yok” dedi.

Lefkoşa esnafı, bu yılki indirim günlerinin ekonomik kriz gölgesinde geçeceğinden dert yanarak, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı nedeniyle sattıkları ürünün yerine yenisini koyamadıklarını da aktardı.

Yaşanan ekonomik krize bir çözüm üretilmesi gerektiğinin de altını çizen esnaf, böylesi indirim günlerinde kendi kar marjlarından keserek halka daha uygun fiyatlı ürünü satma çabasında olsalar da

geçtiğimiz yıllara oranla satışlarda gözle görülür bir düşüş olduğunu vurguladı.

Lefkoşa esnafı, yeni yılın yaklaşımından dolayı piyasanın az da olsa hareketleneceğini ifade etti, beklentinin yine de geçtiğimiz yıllara oranla düşük olduğunu sözlerine ekledi.

ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDEKİ ESNAF NE DEDİ?

Fatih Ayhan (Dünya Optik): “Piyasada nakit akışı yok, ‘Black Friday’ günlerinin etkisi olmaz”

“İnsanların alım gücü inanılmaz derecede düştü ve şu anda öncelik tamamen temel ihtiyaçlar. Artık bazı sektörler lükse kaçtı. Buna giyim, optik, takı da dahil… Özel sektör çok zor günlerden geçiyor ve özel sektörün desteklenmesi gerekiyor. Gelinen aşamada personel bir işletme için yük haline geldi. Bunun sonucunda da işsizlik artıyor. Bunu devletin önlemesi gerekiyor. İşletmeler kendi kendine çözüm arıyor ama bunlar da geçici çözümlerdir. Devletin yapması gerekeni işletmeler kendileri yapmaya çalışıyor. Bu çok yanlış… ‘Black Friday’ günlerinin ben piyasada bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Etkisi olursa esnaf nakit akışını sağlamak için zararına satış yapmak zorunda kalacak. Esnaf sattığı ürünün yerine yenisini koyamazsa o işi yürütemez. Şu anda piyasada nakit akışı yok. Piyasada durum iyi değil. Bu gibi kampanyalar işletme için fırsattır nakit akışını sağlayabilmek için ama bunu tek bir günle sınırlı olmaması gerek…”

Fırat Musabeyoğlu (Ortaköy Cep Shop): “İnsanların derdi şu anda geçim, bir beklentim yok…”

“Gözle görülür bir ekonomik kriz var ancak hayata küsmeye de gerek yok. Şu anda bir şekilde işimizi döndürebiliyoruz ama ‘tamam’ denecek kadar da değil. Bu noktada mücadelemizi sürdürmeliyiz. Nereye kadar gider bilemem… ‘Black Friday’ gününe biz de bir kampanyaya çıkacağız ama şu da bir gerçek ki, insanların gündemi geçim derdidir. Önce geçim, sonra diye ihtiyaçlardır. Bir telefonun fiyatı 6 bin TL, asgari ücret de 8 bin 600 TL. Yani bir insan yemeden içmeden aylık maaşının büyük bir bölümüyle telefon alacak. Peki, o insan eğer telefon alırsa 1 ay boyunca nasıl geçinecek? O yüzden pek bir beklentim yok.”

Berk Dağman (Adonis Menswear): “Uzun vadede gidişat hiç iyi değil. Bir şey yapılmalı”

“Ben, ‘Black Friday’ gününün fazla işe yaramayacağı düşüncesindeyim. Ekonomi öyle bir çöktü ki, esnaf aldığı ürünü ‘Black Friday’ kampanyası yapabilecek durumda değil. Bir de ay sonuna denk geliyor. Sönük geçeceğini düşünüyorum. Çoğu mağazaların böyle bir kampanya yapacağını da düşünmüyorum. Sadece büyük mağazalar belki yapabilir. Bunun yanında önümüzde bir de yeni yıl var. Halkımız giyinmeyi seviyor, hediyelerin de alındığı bir dönem. Önümüzdeki süreçten bir beklentimiz var. Bir hareketlilik olacak gibi ancak bu kısa vadede, uzun vadede gidişat iyi değil. Bir şey yapılmalı. 1 yıl öncesine göre satışlarımız çok etkilendi. Eskiden mağazaya gelen 7-8 parça alıp gidiyordu, şimdi artık insanlarımız tamamen temel ihtiyaçlara yöneldi. İnsanlar, bir ceketi bile düşünerek alıyor.”

Hazel Kafidir (Hazel Shoes): “Kendi kar marjımızdan keserek satış yapmaya çalışıyoruz”

“Kış mevsiminin tam olarak gelmemesiyle birlikte işlerimiz henüz beklediğimiz noktada değil. ‘Black Friday’ kampanyasını erken başlatan esnaflardan biriyim. Kurların yükselmesiyle ürün alışlarımız yükseldi, doğal olarak satış fiyatlarımız da yükseldi. Biz yine de kar marjımızdan keserek satış yapmaya çalışıyoruz. Beklentimiz satış yapıp dükkânımızı çevirmek ama insanların da alım gücü oldukça düşük. Oldukça zor bir durum…”

Elif Üstboğa (Akduru Perde): “Alım gücü düşüyor, insanlar lüksten kaçıyor”

“Piyasada bu aralar küçük bir canlanma var ancak ticaret sektörünü ‘Black Friday’ pek fazla etkilemiyor. Satışlar öyle düştü ki, bir yıl öncesine göre kıyaslayacak olursak şu andaki durumun çok kötü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzde yeni yıl var ancak bizim bir beklentimiz yok. Çünkü alım gücü düşüyor ve insanlar artık lüksünden kaçıyor. Bırakın perdeyi, insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılaşmakta zorlanıyor. Bir umut ancak çok zor…”

Çağan Dağman (December Butik): “Piyasa durgun, umarım canlanır”

“Herkesin alım gücü belli, indirime gidiyoruz ama aldığımız ürünlerin fiyatı her gün artıyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ancak kriz herkesi etkiliyor. Çeşitli kampanyalar yaparak insanlarımıza indirimli ürünler satmaya çalışıyoruz, şu anda bir ‘Black Friday’ kampanyası var, önümüzdeki süreçte de yeni yıl olacak. Umarım piyasa biraz olsun canlanır. Ancak geçen yıla göre kıyaslayacak olursak iki aynı dönemin pek bir alakası yok. İşler çok duruldu.”