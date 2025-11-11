İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bugün basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Gürlek, saat 14.30'da yaptığı açıklamada İBB iddianamesinin hazır olduğunu ve yarım saat içinde mahkemeye sunulacağını söyledi. Başsavcı ayrıca, davanın Silivri'de görüleceğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise iddianamenin detayları paylaşıldı.

İddianamede 23 Mart'tan bu yana tutuklu olan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu 142 eylemle suçlandı; İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede İmamoğlu, "suç örgütünün kurucusu ve lideri" olarak tanımlandı. İmamoğlu'na bunun yanı sıra doğrudan yöneltilen suçlamalar "rüşvet" (12 kez), "suç gelirlerinin aklanması" (7 kez) ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" (7 kez) oldu.

7 ayrı bölümden oluşan 3900 sayfalık iddianamede toplam 402 isim "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede "10 yıllık süreçte 160 milyar liralık kamu zararı oluştuğu" öne sürüldü.

Gürlek: 6 tane örgüt yöneticisi var

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, saat 14.30’da düzenlediği basın toplantısında, iddianameye ilişkin şunları söyledi:

“İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor.

İddianamede gizli ve normal tanıklar var. 70’ten fazla etkin pişmanlıktan faydalanan var. Etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin bize etkili bilgiler verdi. Adem Soytekin’i iddianamede örgüt yöneticisi olarak belirledik. Örgüt yöneticisi olarak verdiği bilgilerin eksik olduğunu belirledik ama verdiği bilgiler doğru. Ve kendisi ile ilgili bilgiler vermedi. Bilgiler eksik olduğu için tutuklandı.

Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Şu an 2 tane belediye başkanı da yargılanacak. Beylikdüzü ve Şişli… İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek. İncelememiz bunlarla ilgili henüz tamamlanmadı.

İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık’ın WhatsApp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor.”

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianameye ilişkin yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugüne itibariyle tamamlanabilen (105)’i tutuklu, (170)’i adli kontrollü, (7)’si yakalama emriyle aranan, (402) şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiş olup, müşteki şikayet dilekçelerine toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamu Malına Zarar Verme, Maden Kanununa Muhalefet ve Orman Kanununa Muhalefet” suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden, (99)’u örgüt mensubu (1’i örgüt lideri) şüpheli Ekrem İMAMOĞLU, (5)’i örgüt yöneticisi şüpheliler Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIRIM, Murat GÜLBRAHİMOĞLU, Adem BOYTEKİN ile Hüseyin GÜN, (92)’si örgüt üyesi, (7)’si örgüte bilerek yardım eden şüpheli olmak üzere toplam (105) şüphelidir.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında;

Doğrudan işlediği suçlar olan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (8 kez), Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından,

Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (2 kez), Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Gizleme (4 kez), Haberleşmenin Engellenmesi, Kamu Malına Zarar Verme, Rüşvet Alma (47 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, İrtikap (9 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (39 kez), Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (70 kez), Çevre Kasten Kirletilmesi, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Orman Kanununa Muhalefet, Maden Kanununa Muhalefet suçlarından,

Olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir. Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir."