“Bu açık bir Toplu İş Sözleşmesi ihlalidir”

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) iştirakleri olan Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda çalışanların maaşlarına, Toplu İş Sözleşmesi gereği Ocak ayı sonunda yansıtılması gereken yüzde 21,66 oranındaki hayat pahalılığının yansıtılmadığını ve çalışanlara eksik ödeme yapıldığını açıkladı.

Güröz, hayat pahalılığı ödemesinin yapılmaması veya eksik yapılması yönündeki kararın, hükümetin ve Merkez Bankası’nın talep ve baskısı sonucu alındığı bilgisinin kendilerine ulaştığını ifade etti.

Açıklamada, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası hükümlerine göre imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde yer alan nedenler dışında ve mahkeme kararı olmaksızın ücretlerden kesinti yapılamayacağının, 22/1992 sayılı İş Yasası’nda açıkça düzenlendiği vurgulandı. Aynı yasanın 21’inci maddesinde ücretlerin ödeme biçimi ile işten ayrılan çalışanların alacaklarının en geç yedi gün içinde ödenmesi gerektiğinin belirtildiği kaydedildi.

Güröz, yaşanan durumun açık bir Toplu İş Sözleşmesi ihlali olduğunu belirterek, bunun süresiz grev nedeni teşkil ettiğini ifade etti.

Koop-Sen, 10 Şubat Salı gününe kadar Toplu İş Sözleşmesi gereği yapılması gereken ödemelerin ve eksik ödemelerin tamamlanmaması halinde, 11 Şubat Çarşamba gününden itibaren söz konusu üç iştirak işletmesinde süresiz greve gidileceğini kamuoyuna duyurdu.