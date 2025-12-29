"İlerleme kaydedildi ama zorlu sorunlar çözülemedi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Ortak basın toplantısında liderler görüşmenin "harika" geçtiğini söylerken, her iki lider de bazı zorlu meselelerin çözümsüz kaldığını kabul etti.

Trump savaşı sona erdirmek için yapılan müzakerelerin başarılı olup olmayacağının "bir iki hafta içinde netleşeceğini" söyledi.

Zelenskiy 20 maddelik barış planı üzerinde % 90 oranında uzlaşma sağlandığını belirtti.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda uzlaşmaya varıldığını söylerken, Trump bu konuda daha temkinli bir tutum takındı ve böyle bir uzlaşmaya % 95 oranında varıldığını belirtti ve Avrupa ülkelerinin ABD'nin de desteğiyle "büyük bir rol oynamasını beklediğini" vurguladı.

Zelenskiy daha önce ABD'nin Ukrayna birliklerinin ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinden tamamen çekilmesi teklifini yumuşatmayı umduğunu söylemişti. Hem Trump hem de Zelenskiy bu meselede uzlaşmaya varılmadığını belirtti.

Trump "Mesele çözülemedi ama çok daha fazla yaklaştık. Bu çok zorlu bir sorun" dedi.

Zelenskiy ve heyeti Florida'ya ulaşmadan önce Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaptı ve Trump bu görüşmeyi "verimli", Kremlin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov da "dostane" diye tarımladı.

Uşakov, Putin'in Avrupa Birliği ve Ukrayna'nın 60 günlük ateşkes önerisini savaşı uzatacağıni söylediğini aktardı. Kremlin ayrıca, Ukrayna'nun Donbas konusunda "vakit kaybetmeden" bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, Zelenskiy ile görüşmesinden sonra Putin ile bir telefon teması daha kuracağını belirtti.

ABD Başkanı'nın Mar-a-Lago'daki evindeki görüşme hafta sonu Kiev'e yönelik yoğun Rus bombardımanının ardından gerçekleşti.

Zelenskiy bu saldırıların Moskova'nın "barış istemediğinin" kanıtı olduğunu söyledi.

Yetkililer, Cuma gecesi Ukrayna'nın başkentini hedef alan 10 saatlik füze ve insansız hava aracı saldırısında iki kişinin öldüğünü, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Cumartesi gecesi de Rus saldırıları devam etti.