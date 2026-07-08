Kuzeyde 6 yeni kayba ulaşıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Göçmenler Komitesi’nde Kıbrıs’taki kayıplara ilişkin son durum ele alındı. KŞK Kıbrıslı Rum Üyesi Pantelidis, yakın zamanda kuzeyde 6 yeni kaybın kalıntılarına ulaştıklarını açıkladı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) yürüttüğü çalışmalarda resmi iki toplumlu listede yer alan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk kayıplardan şu ana kadar 1.100’ünün, ayrıca askeri listede bulunan 250 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığı açıklandı.

Kuzeyde 6 yeni kayıp bulundu, 8 ekip sahada

Komitede milletvekillerini ve kayıp yakınlarını bilgilendiren KŞK Kıbrıslı Rum Üyesi Leonidas Pantelidis, yakın dönemde kuzeyde 6 yeni kaybın kalıntılarına ulaştıklarını açıkladı.

Pantelidis; Kırıkkale’de (Kyra Morphou) 2, Lapta’da (Lapithos) 2 ve Geçitkale’de (Lefkoniko) 2 olmak üzere 6 kişinin kalıntılarının bulunduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl toplam 129 kazı yapıldığını belirten Pantelidis, şu anda sahada 8 kazı ekibinin aktif çalıştığını ve bu ekiplerden 7’sinin kuzeyde görev yaptığını bildirdi.

Mevcut kazıların Lapta, Paşaköy (Assia), Düzova (Exo Metochi), Serdarlı (Tziaos), Sazlıköy (Livadia Famagusta), Alayköy (Gerolakkos) ara bölgesi ve Hulu/Baf (Choulou) bölgelerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

"Zaman daralıyor, bilgi akışı tükeniyor"

Toplantıda söz alan Kıbrıslı Rum Başkanlık Komiseri Marios Hartsiotis ise resmi verilere göre 1.619 Kıbrıslı Rum kayıptan 859'unun kimliğinin tespit edildiğini, 760'ının ise hâlâ beklemede olduğunu belirtti.

Hartsiotis, 77 Yunan (ELDYK) kayıptan 40'ının, 1963-64 dönemine ait 40 kayıptan ise 18'inin kimlik tespitinin bittiğini dile getirdi.

Zamanın kendileri aleyhine işlediğini vurgulayan Hartsiotis, "Görgü tanıklarının ve bilgiye sahip kişilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle aldığımız bilgiler artık tükenmeye başladı" diyerek, Türk tarafının bilgi paylaşımı konusunda kısıtlayıcı davrandığını iddia etti.