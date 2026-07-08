"Devlet işçiden yana tavır almalı"

Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, komisyonun son toplantısında ekonomik verilerin taraflara iletildiğini belirterek, yeni asgari ücretin 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak toplantıda belirlenmesinin beklendiğini açıkladı.

Yeltekin, Hür-İş'in kendilerine sunulan veriler üzerinde henüz değerlendirme yapmadığını ifade ederek, sendikanın yeni ücret önerisini belirlemek için çalışma gerçekleştireceğini söyledi.

Geçen dönemde belirlenen asgari ücretin hayat pahalılığı oranının yüzde 3,27 altında artırıldığını savunan Yeltekin, bu farkın yeni asgari ücrette telafi edilmesi yönünde taleplerini komisyona ilettiklerini kaydetti. Yeltekin, "Geçen asgari ücrete hayat pahalılığının yüzde 3,27 altında artış yapılmıştı. Bunun bu asgari ücrette telafi edilmesini talep ettik." dedi.

Komisyon çalışmalarının daha şeffaf yürütülmesi gerektiğini de dile getiren Yeltekin, toplantılara basın mensuplarının da alınması gerektiğini savundu. Toplumdan bilgi gizlenmesini doğru bulmadığını ifade eden Yeltekin, bu görüşünü komisyon toplantısında da dile getirdiğini belirtti.

Devletin komisyon içerisindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yeltekin, devletin işveren ile işçi arasında tarafsız kalmak yerine emekçiden yana tavır alması gerektiğini öne sürdü. Yeltekin, bu durumda asgari ücretle çalışanların daha olumlu sonuçlarla karşılaşacağını ifade etti.

Asgari ücret: İkinci toplantıda da sonuç yok