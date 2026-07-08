Trump: “İran’da ateşkes bitti”

NATO Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump İran'da ateşkesin bittiğini söyledi, "Yalancılarla mücadele ediyoruz. Onlar kafayı yemişler, bir sorun var onlarla. Zaman kaybediyorlar" dedi.

Dün gece İran'a yönelik saldırıya ilişkin konuşan Trump, "İran'daki çok tehlikeli kişilere bir saldırı gerçekleştirdik. Bunlar hasta insanlar ve cenaze işleriyle uğraşıyorlar ama bunun yerine gemilere roket atmayı seçtiler ve biz de dün akşam onları çok sert vurduk." dedi. 20 kat fazla sert vurduklarını dile getiren Trump, "Ne zaman siz saldırırsanız biz vuracağız dedik. Kirli oynuyorlar, onları sevmiyorum onlar kötü insanlar. İran'ın nükleersizleştirilmesini sağlayacağız. Binlerce askerimizi öldürdüler geçmişte." ifadelerini kullandı.

İran'da ateşkesin bittiğini söyleyen Trump, "Yalancılarla mücadele ediyoruz. Onlar kafayı yemişler, bir sorun var onlarla. Zaman kaybediyorlar." dedi.

"İspanya umutsuz vaka"

NATO'dan memnun olmadığını söyleyen Trump, İspanya'nın tutumuna dikkat çekti. Trump, "İran'da bize yardım etmediler ama bizim yardıma ihtiyacımız yok. Ben sadece bize yardım edip etmeyeceklerini test ettim. Almanya, Fransa, İngiltere ile görüştüm, İspanya ile görüşmedim. Korkunç bir partnerler. Onlarla ziyaretler, ticaret dahil her şeyimizi kestik. İspanya payını da vermiyor, hiçbir şeye katılmıyor. Sürekli onları korumaya devam edemeyiz. Kötü insanlar, onlarla konuşmuyorum bile." dedi.