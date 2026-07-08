Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun işveren tarafını temsil eden Sercan Görgüner Bahçeci, komisyon toplantısında hükümet tarafından paylaşılan verileri henüz değerlendirmediklerini belirterek, değerlendirme sürecinin ardından işveren tarafının görüşünü netleştireceğini söyledi.

Bahçeci, işveren kesiminin temel hedefinin çalışanların alım gücünün korunması ile işletmelerin sürdürülebilirliğinin birlikte sağlanması olduğunu ifade etti.

Son dört yılda asgari ücret artışlarının enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini savunan Bahçeci, enflasyon hızında ise önceki döneme kıyasla ciddi bir yavaşlama yaşandığını dile getirdi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ayakta kalmasının ülke ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Bahçeci, bu nedenle asgari ücret konusunda alınacak her kararın ekonomide yaratacağı zincirleme etkilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Yeni bir ücretlendirme sistemine ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeci, "Çalışanların refahını koruyacak ve işletmelerin rekabet gücünü sürdürebilecek bir ücretlendirme sistemi oluşturulmalıdır. Asıl amaç ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak olmalıdır." dedi.

Hükümetin süreçte taraf olmaması gerektiğini de savunan Bahçeci, çalışanların yaşam standartlarının korunması ile işverenlerin sürdürülebilirliğinin dengelenmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeci ayrıca, komisyon toplantısında herhangi bir ücret rakamının gündeme gelmediğini belirterek, "Henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Toplantıda yalnızca veriler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu." dedi.

"Yeni asgari ücret 16 Temmuz'daki toplantıda belirlenecek"

Asgari ücret: İkinci toplantıda da sonuç yok