“Asgari ücrette karar 16 Temmuz'da verilecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun ikinci toplantısının tamamlandığını belirterek, hükümet tarafından hazırlanan raporların işçi ve işveren tarafına iletildiğini söyledi.

Toplantıda herhangi bir ücret rakamının gündeme gelmediğini ifade eden Hasipoğlu, yeni asgari ücretin 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak üçüncü toplantıda belirleneceğini açıkladı. Hasipoğlu, dördüncü bir toplantı yapılmasının planlanmadığını da kaydetti.

Asgari ücret belirleme sürecinde uzlaşı sağlanmasını temenni ettiğini dile getiren Hasipoğlu, "Gönül arzu eder ki karar oy birliğiyle alınsın" dedi.

Geçmiş dönemde hayat pahalılığı oranının üzerinde bir artış yapıldığını belirten Hasipoğlu, "Verdiğimiz ek destekle hayat pahalılığı oranının üzerinde bir rakam belirlemiştik. Ne çalışanı ezdirdik ne de işvereni yorduk. Bir mağduriyet oluşturmadık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hasipoğlu, üçüncü ülke vatandaşlarının ücretlerinden yüzde 40 kesinti yapılmasına yönelik düzenlemeyi yeniden Meclis gündemine taşıdıklarını açıkladı. Daha önce aynı düzenlemenin yasa gücünde kararname ile hayata geçirilmeye çalışıldığını ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Hasipoğlu, bu kez düzenlemenin yasa olarak hazırlanacağını söyledi.

Ülkede bazı sektörlerde yabancı iş gücünün çoğunlukta olduğunu belirten Hasipoğlu, işveren ile üçüncü ülke vatandaşı çalışanın anlaşması ve barınma ile yemek imkanının sağlanması halinde ücretlerden yüzde 40 kesinti yapılmasını öngören yasa önerisinin komitede görüşüldüğünü ifade etti.

Hasipoğlu, "Asgari ücretin üçüncü ülke vatandaşları için fazla olduğunu düşünüyorum. Barınma ve yemek sağlanıyorsa bu kesintinin uygulanması gerekir" dedi.