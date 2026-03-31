Hüseyin Kırmızı, Metamorphosis 26 eseri ile Jungcu felsefeye bir saygı duruşunda bulundu

Murat OBENLER

28 Mart Dünya Piyano Günü dünyanın birçok şehri gibi Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da da Hüseyin Kırmızı(Japon) tarafından verilen Metamorphosis 2026 Turu Konseri ile kutlandı.

Rüstem Kitabevi’nde yer alan konserde Hangar bölümü tıklım tıklım dolarken sanatseverler bahçeye taştı. Piyano ve elektronik enstrümanlarla yaptığı müzikle herkesi kendine hayran bırakan Hüseyin Kırmızı’ya iki parçada ülkemizin önemli bas gitarcılarından Cahit Kutrafalı ve solist Ezgi Akgürgen eşlik etti.



Japon’dan Jung’un Arketipleri’ne harika bir müzikal yorum

Tamamı kendi bestelerinden oluşan performansında Hüseyin Kırmızı, C.G.Jung’un Arketipleri’nden yola çıkarak yazdığı Metamorphosis 26 eseri ile psikoloji ve müziği ayni sahnede buluşturdu. Persona, Gölge, Anima/Animus ve Benlik başta olmak üzere bireysel deneyimin ötesinde, kolektif bilinçdışında yer alan ve tekrar eden imgeler, temalar ve duygusal kalıplardan oluşan Jung’un Arketipleri’nden yola çıkan Japon başarılı yorumu ile seyircilerden büyük takdir topladı. İnsanın Egosu (bilinçli zihin), kişisel bilinçaltı ve kolektif bilinçaltı arasında dolaşan konserin ritmi ve ruhu tüm sanatseverleri sararken Hüseyin Kırmızı de dünya turu kapsamındaki bu konserle herkesi kendine hayran bıraktı. Konserde seyirciler müziklerle farklı dünyalara giderken zaman zaman da kendi iç dünyalarının dehlizlerinde dolaştılar.



Japon bu kez Fransa’da sanatseverlerin karşısında olacak

Hüseyin Kırmızı, 14 Nisan’da Paris’te düzenlenecek Piano Revenge Festivali’nde, birçok usta piyanistle birlikte dinleyicilere farklı ve unutulmaz bir deneyim sunacak. 19 Mayıs’ta Helsinki’de sahne alacak Hüseyin turu 1 Haziran’da Budapeşte’de olacak.