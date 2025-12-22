Hüseyin Cahitoğlu tutuksuz yargılanacak

Serap ŞAHİN

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis, zanlının soruşturmaya etki edecek kısmının tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede detayları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Ethem Hoca, zanlı Hüseyin Cahitoğlu’nun “rüşvet alma” “rüşvet teklif etme” “rüşvet talep etme” “irtikap” “görevi kötüye kullanma” “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” “kanunsuz ateşli silah tasarrufu” ve “suç gelirlerini aklama” suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye anımsattı.

Polis, zanlının 2022 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa’daki devlet dairelerinde yapılacak işlemler karşılığında hukuka aykırı şekilde 220 bin euro ve 35 bin sterlin rüşvet aldığına dair ifade bulunduğunu mahkemeye hatırlattı.

Polis zanlının, devlet görevlisi bir şahsa bir arazinin üçüncü bir şahsa kiralanmasına ilişkin evrakı imzalaması karşılığında 200 bin sterlin rüşvet teklif edildiğini, başka bir şahıstan 200 bin sterlin ve yine bir devlet kurumunda yapılacak işlemler için 100 bin euro rüşvet talep edildiğini anımsattı.

Polis, zanlının soruşturmaya etki edebilecek kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklamasına, seyahat belgelerine el konulmasına, 1 milyon TL nakit teminat yatırmasına , KKTC vatandaşı 5 kefilin 2’şer milyon TL kefalet senedi imzalaması koşuluyla teminata bağlamasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu 3 Aralık tarihinde Ercan’dan çıkış yapmak istediği esnada “rüşvet alma”, “rüşvet teklif etme”, “rüşvet talep etme”, “irtikap”, “görevi kötüye kullanma”, “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştı.

Polis, Cahitoğlu’nun 2022–2024 yılları arasında Lefkoşa’daki devlet dairelerinde yapılacak işlemler karşılığında hukuka aykırı şekilde toplam 220 bin euro ve 35 bin sterlin rüşvet aldığı, ayrıca iki ayrı olayda 200’er bin sterlinlik rüşvet teklifinde bulunduğu ve rüşvet talep ettiği yönünde tespitler yaptıklarını mahkemeye aktarmıştı.

Zanlının ikametgâhında yapılan aramada 2 adet 9 mm şarjör ve 50 adet mermi ele geçirilmiş, kamera ve ses kayıtları data incelemesine gönderilmişti. Emare alınan ses kayıtları ve videolar doğrultusunda, zanlının ses örneği de alınarak incelemeye gönderilmişti.

Tutukluluğunun 14’üncü gününde Polis, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na “suç gelirlerini aklama” suçlaması da getirmiş, banka hesaplarının incelemeye alındığını açıklamıştı.