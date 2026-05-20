“Hükümetin önceliği ekonomi değil, siyasi atamalar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin Meclis gündemine tepki göstererek, ekonomik kriz döneminde önceliğin kamu yararı yerine siyasi düzenlemelere verildiğini belirtti.

Barçın, bugün Hukuk Komitesi’nde görüşülecek Ceza Muhakemeleri Usûlü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yanı sıra, İdari Komite gündeminde Sivil Havacılık Dairesi Müdürü atanmasına ilişkin İngilizce bilme şartının kaldırılmasını öngören düzenleme ile müşavirlik sistemini yeniden hayata geçirecek yasa çalışmalarının bulunduğunu belirtti.

Barçın, ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde hükümetin önceliğinin kimin müdür olacağı ve müşavirlik sisteminin nasıl geri getirileceği olduğunu söyledi

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin yaklaşık 7 yıldır yönetimde olduğunu hatırlatan Barçın, mali yapının kötüleşmesinden hükümetin ekonomi politikalarını sorumlu tuttu. Muhalefete yönelik eleştirileri de değerlendiren Barçın, hükümetin önce geçen sürecin hesabını vermesi gerektiğini ifade etti.

Erken seçim çağrısında da bulunan Barçın, seçim tarihinin açıklanması halinde ekonomi politikalarına ilişkin çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.