Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün Komite Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı. Bir yasa tasarısı ve bir yasa önerisinin görüşüldüğü toplantıda, bir karar tasarısı da onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite ilk olarak, “Yukarı Girne’de V/H XII.20E2+28E1 Blok F Parsel 388 İçerisinden Geçen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ele alarak, oy birliğiyle onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, daha sonra “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı. Tasarı ile ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite son olarak, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu, “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Yasa önerisi ile ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Devrim Barçın, Fide Kürşat, Sami Özuslu ve Erkut Şahali ile UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Başsavcılık, Yeniden Doğuş Partisi, Demokrat Parti, Yeni Kıbrıs Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Bağımsızlık Yolu Partisi’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.