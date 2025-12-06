Evlerinde uyuşturucu ve para bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlılar E.K ve M.C.G, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Özdiken, olayla ilgili bulguları aktardı. Özdiken, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 15:30 zanlıların ikametgahında yapılan aramada 16 adet satışa hazır folyo içerisinde yaklaşık 14 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile 4 adet içime hazır tütün ile karışık vaziyette bulunan Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğu inanılan madde ve yine M.C.G’nin yatak odası içerisinde yapılan aramada da şeffaf naylona sarılmış vaziyette yaklaşık 30 gr ağırlığında Hint Keneviri Türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 95 bin 955 TL, 1,140 Euro, 100 STG nakit para emare olarak alınıp adı edilenler suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Meseleyle bağlantılı 2 kişi daha tutuklandı

Polis zanlılardan yapılan soruşturma neticesinde konu uyuşturucu maddeleri, zanlı F.O ve U.Ö’den aldıklarını beyan etmeleri üzerine zanlılar aleyhine derdest emri temin edildiğini ve F.O’nun kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada konu apartmanın giriş kısmında bulunan elektrik sayacının dolabı içerisinde 1 adet hassas terazi bulunmuş ve zanlıya ait olduğu tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Emre Özdiken, yine mesele ile bağlantılı olan zanlı U.Ö’nün Surlariçi’mde bir otelde tespit edildiğini, üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun sol cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 1 gram Hintkeneviri uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlılardan temin edilen ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.