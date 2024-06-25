Hristodulidis, “Perşembe veya Cuma” Holguin ile görüşecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi zirvesi çerçevesinde, perşembe veya cuma günü BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşeceği belirtildi.

RIK’in haberine göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konu hakkında yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi çerçevesinde Holguin ile bir araya geleceğini açıkladı.

Görüşmenin, perşembe veya cuma günü gerçekleştirileceğini belirten Letimbiotis, görüşmenin günü ve saati belli olunca resmi açıklamanın yapılacağını da ifade etti.