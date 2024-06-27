Hristodulidis Brüksel'de Holguin'le görüştü
Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'in bu sabah Brüksel'de BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'le görüştüğü haber verildi.
A+A-
Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'in bu sabah Brüksel'de BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'le görüştüğü haber verildi.
Görüşmenin Hristodulidis'in de çalışmalarına katıldığı Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Brüksel'de gerçekleştirildiğini duyuran güneydeki haber kaynakları, görüşmede Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarının ele alındığını kaydetti.
Bu haber toplam 501 defa okunmuştur
Etiketler : Nikos Hristodulidis, Holguin