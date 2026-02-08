HRANA: 6 bin 961 kişi öldürüldü, 11 bin 630 ölüm vakası ise soruşturuluyor

İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRAI), ülkede 42’nci gününe giren protestolarda şu ana kadar 6 bin 961 kişinin öldürüldüğünün teyit edildiğini açıkladı.

HRANA (İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı) tarafından dün yayınlanan güncel verilere göre, 31 ildeki 210 şehirde meydana gelen toplam 675 protestoda, 6 bin 961 kişinin öldürüldüğü teyit edilirken, 11 bin 630 ölüm vakası ise soruşturuluyor.

Teyit edilen ölümlerin 178’ini, 18 yaş altı çocuklar oluştururken, aynı dönemde yaralanan sivillerin sayısı 11 bin 21'e, toplam tutuklama sayısı ise 51 bin 465'e ulaştı.

Baskının çeşitli biçimlerde devam ettiğini ifade eden HRANA, siyasi aktivistlerden gazetecilere, sağlık çalışanlarından öğrencilere, gençlerden çeşitli şehirlerdeki vatandaşlara kadar protestoculara ve destekçilerine karşı güvenlik ve adli baskıların genişletildiğini yazdı.

‘Evlere baskınlar düzenleniyor, iletişim cihazlarına el konuluyor, banka hesapları bloke ediliyor, davalar uyduruluyor’ diyen HRANA, ayrıca aranan bir protestocunun tutuklanma girişimi sırasında öldürüldüğü yönünde haberler olduğunu da duyurdu.

İran’da 28 Aralık’ta başkent Tahran’da, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize tepki olarak başlayan protestolar, kısa süre içerisinde ülke geneline yayılarak, hükümetin devrilmesini talep eden rejim karşıtı bir harekete dönüştü.