“HP’yi bir üst rakama yuvarlayıp, asgari ücrete uygulayalım”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, mümkün mertebe çalışanı ve işvereni belli bir kritere bağlayıp, asgari ücrette ‘standart’ ortaya koymayı hedeflediğini söyledi, bu standardın sonraki süreçte de uygulanması talebinde bulunacağını söyledi.

Taçoy, sözünü ettiği standardın, “hayat pahalılığı rakamının bir üst rakama yuvarlanarak asgari ücrete uygulanması” olduğunu söyledi.

Taçoy, piyasayı rahatlatmayı hedeflediklerini, bunu başarmaları halinde, konsantrelerini çalışma yaşamındaki diğer unsurlara çevireceklerini söyledi.

İşveren temsilcisi Arhun: “Hükümetin işverene destek vaadi havada kaldı”

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un ardından İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun söz aldı.

Arhun, Türkiye’de de asgari ücretin belirlendiğini, ancak Türkiye’deki devletin asgari ücreti belirlerken işverene destek açıkladığını ifade etti.

Son toplantıda, hükümetin 1 Temmuz 2022 itibariyle işverene yönelik sosyal sigorta ve prim desteği başlatacağını açıkladığını ancak bu vaadin gerçekleşmediğini vurgulayan Arhun, Türkiye’de asgari ücretin 345 sterlin olduğunu söyledi, “Biz KKTC olarak Türkiye’den ne kadar zenginiz, bunun üzerinde verebilecek miyiz?” diye sordu, bu konuyu komisyonda tartışacaklarını belirtti.

İşçi Temsilcisi Ahmet Serdaroğlu:

“Refah payı olmazsa olmazımızdır”

Arhun’un ardından konuşan işçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu ise hayat pahalılığının maaşlara eklenmesinin bir artış olmadığını söyledi.

Serdaroğlu, “İstatistik Kurumu tarafından açıklanan hayat pahalılığı oranı bir maaş artışı oranı değildir. Bunu artık lütfen herkes anlasın. Hayat pahalılığı, bizim Ocak ayından Haziran ayına kadar ödediğimiz kaybımızdır. Hayat pahalılığı ile bu rakamı bize geri veriyorlar. Refah payımız ne olacak? Bunları hiç mi konuşmayacağız?” diye sordu.

“İşverenler zam yapıp kendilerini korudular, biz maaşlarımızı yükselttik mi? Hayır!”

Serdaroğlu, “Ocak ayında artan döviz karşısında, etkilenen ekonomi karşısında tüm işverenler zamlarını yapmadılar mı? Kendilerini bu zamlara karşı korumadılar mı? Zarar etmediler, kendilerini korudular. Artan döviz karşısında malların değerlerini yükselttiler. Biz ne yaptık? Maaşımızı yükselttik mi? Hayır. Ama zamlı şekilde ödedik. Ocaktan Hazirana hepsini ödedik” ifadelerini kullandı.

“Hükümet ne kadar refah payı vermeyi planlıyor?”

“Önce bu zamların parasını, yani hayat pahalılığını ödeyecekler, asgari ücretli dilenci değildir” diyen Serdaroğlu, “6 ay botunca ödeyip alamadığımızı, bu masadan alacağız, bunun üzerine de refah payı alacağız. Hükümet ne kadar refah payı vermeyi planlıyor? Biz asıl bunu görmek istiyoruz” dedi.