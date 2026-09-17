Aslanköy-Paşaköy ana yolundaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Polis, Aslanköy-Paşaköy ana yolunda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin yaralandığını bildirdi.
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Aslanköy-Paşaköy ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Dursun Davarcı (E-37) yönetimindeki LF 124 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, toprak bankete çarptıktan sonra iki takla atıp, yan kısmı üzerinde durdu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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