“Her alanda olduğu gibi iletişim ve teknoloji alanında da kadınlarımızın gücü bizimle…”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına özel sürprizli bir kutlama gerçekleştirdi. Her bir kadın çalışan müzik eşliğinde karşılanarak hediyeleri takdim edildi. Bu özel gün dolayısıyla hem tüm halkın hem de kendi çalışanlarının Kadınlar Günü’nü kutlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Müdürü Serhat Gezgin açıklamada bulundu. Serhat Gezgin, çalışanların gerek evlerinde gerekse iş yerlerinde, nerede olurlarsa olsunlar hatırlanarak tüm özel günlerin kutlandığına vurgu yaptı. Kadının gücü ve başarısının şirketlerinde de göz önünde tutulduğuna değinen Gezgin, herhangi bir cinsiyet ayrımı yapılmadığını, bazı kurumlarda olduğu gibi haklar veya ücret konusunda da eşit koşulların gözetildiğini aktardı. Gezgin, iletişim ve teknoloji anlamında öncülüğünü ve liderliğini koruyan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in özel sektörde kadın istihdamı yaratan kurumlar arasında da ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Müdürü Serhat Gezgin sözlerine şöyle devam etti: “Çalışanlarımızı kadın erkek demeden düşünmek, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek için düzenlemeler yapmak, haklarını korumak, kollamak, onların mutluluğu için girişimlerde bulunmak ekibimle başlıca görevlerimiz arasında. Tüm özel günlerde, gerek pandemi koşullarında evdeyken gerekse şirketimizde iken yıllardır olduğu gibi çalışanları elimizden geldiğince düşünüyor yanlarında oluyoruz. Kendini iyi ve mutlu hisseden bir çalışan daha motive bir şekilde daha verimli çalışacaktır. Bunu ailesinde de mutluluğa dönüştürecektir. Dolayısıyla küçük mutlulukların dahi hiç yoktan iyi olduğunu iş verenlerin unutmaması gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bir diğer önem verdiğimiz konu eşit istihdam yapmak, işe alımda cinsiyete önem vermemektir. Kadın güvenlik görevlimizden kadın yazılımcımıza, teknikteki kadın çalışanlarımızdan sahadaki kadınlarımıza kadar her alanda birlikteyiz. %50’ye varan kadın çalışan ve kadın yönetici oranımız olduğunu söyleyebilirim. Aynı şartları yakalamaya özen gösteriyoruz. Kadınların her sektörde daha fazla sayıda ve daha görünür olmalarını destekliyoruz. Kadının yaşamımızda ve iş hayatındaki önemini, yarattıkları gücü, başarılarını biliyor bundan onur duyuyoruz. Pandemi sürecinde dahi kadınlarımız başarılarını göstermişler, ev ve iş dengesini bir arada başarıyla yürütmüşlerdir. Zor şartlar karşısında kadınların çözüm ve iletişim yeteneği olduğunu da ayrıca bilmekteyiz. Bir kez daha öncelikle kendi çalışma arkadaşlarımın sonra tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım.”