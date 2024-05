“Nüfusu bilmeden hayvan sayısının yetmeyeceğine ve ithal ete nasıl karar verdiniz?”

Hayvan üreticilerinin eylemini sürdürdüğü Cumhuriyeti Meclisi’nde, bir yandan da Genel Kurul toplantısı gerçekleşiyor.

Toplantıda kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, aylardır çözülemeyen et sorunu konusunun giderek büyüdüğüne dikkat çekti, bu sorununun büyümesindeki esas nedenin ise plansızlık olduğuna vurgu yaptı.

Yaklaşık 1 ay önce, 19 Nisan’da Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin, “hayvan varlığı yeterlidir” açıklaması yaptığını ancak aradan çok kısa bir süre geçmesine karşın donmuş ithal etin önünün açıldığını belirten Erhürman, bu kararın hangi verilere dayanarak alındığını sordu. Erhürman, nüfus ve hayvan sayısı bilinmede bu tip kararların alınamayacağına vurgu yaptı.

Et konusunun; hayvancılar, kasaplar, tüketiciler ve maliye olmak üzere 4 bileşeni bulunduğunu belirten Erhürman, “Sorun aylardır devam ediyor ve gelinen nokta, şu anda hayvancıların meclis önünde eylem yaptıkları ve ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin de donmuş et ithalatıyla ilgili bir karar ürettiği bir durum yaşanıyor” dedi.

“Bu kadar uzun zamanda gerekli istişarelerin tamamlanması ve ortak karar alınması özlenen ve beklenen bir gelişmeydi” diyen Erhürman, “Gelinen noktada bırakın çözüm bulunmasını, şu anda yaşanan ciddi bir gerginlik. Alınan karar, alışkın olduğumuz bir karar da değil. Nitelikli et açısından daha önceden de benzer uygulamalar yürürlükteydi ama gelinen noktada mesele kıymaya kadar ulaştı” şeklinde konuştu.

Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne yapılması bekleniyordu? Üreticinin girdi maliyetlerine bakılması gerekiyordu. Girdi maliyetleri sadece yem değil. Elektrik, personel giderleri, su kullanımı… Hayvancının giderler kaleminde önemli bir baskı oluşturuyor. Kasap açısından da gider kalemini sadece eti almak şeklinde hesaplamak yanlıştır.”

Et konusunda iki tarafın da karşılıklı şikayetleri olmasına ve iki tarafın birbirine kırdırılmasına karşın “iki tarafın da ithal ete karşı çıktığı” bir durumun yaşandığını ifade eden Erhürman, “Her iki taraf da çözüm önerileri sunuyor ama alınan karar tüm taraflar için sıkıntılı. Üstelik tüketici için sağlıklı et tüketimi noktasında şüpheleri beraberinde getiriyor” dedi.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin 19 Nisan’da katıldığı bir TV programında, “yeteri kadar üretimin olmadığı bir ortamda et ithalatının konuşulabileceğini, o gün itibariyle yeterli hayvan varlığının mevcut olduğunu söylediğini” belirten Erhürman, “Şu anda aradan 1 ay geçti. 1 ayda bir şeyler değişti belli ki ama ben bir şeyin değiştiği kanaatinde değilim. Nüfus politikasını gündeme getiriyoruz ya sürekli, hayvan varlığının nüfusa yeterli olup olmadığını söyleyebilmek için hem hayvan varlığı hem de nüfusa ilişkin verilerinizin net olması gerekir” şeklinde konuştu.

Erhürman, “19 Nisanda yeterlidir derken, güneyden yolcu beraberinde gelen, sınırlardan kaçak olarak gelen et ve üretilen et yan yana konulduğunda hayvan varlığı yeterlidir demiş oluyorsunuz. Yüzde 30 güneyden karşılanırken, geriye kalanın buradan karşılandığını söylemiş olmanız gerekir eğer nüfusa ilişkin tahmini iddialar doğruysa. Siz nüfusu bilmeyip et ihtiyacını bilmeyeceksiniz. Ne deseniz yanlış oluyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Şimdi alınan kararla şunu söylüyorsunuz: Ülkedeki hayvan varlığı, nüfusu doyurmaya yetmiyor. Buna nasıl ulaştınız? Hangi rakamlarla ulaştınız? 1 ay önceki rakamlar bunu doğrulamıyorsa şimdi nasıl doğruluyor? Hiçbir şekilde veri olmadan karar vermeye çalışıyorsunuz. Ulaşabileceğiniz verilere ulaştınız mı? Kasabın tüm girdi maliyetleri konusundaki veriler? Hayır. Peki, hayvancının tüm girdi maliyetleri konusunda veriler? Yine hayır. O zaman neye dayanarak bu kararı aldınız? Peki bu 1 aylık mı, 3 aylık mı 5 aylık mı olacak? Bunu nerden bulacaksınız? Bulamayacaksınız çünkü planlama yok.”