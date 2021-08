Tehlikeli tırmanış

Pandemi Hastanesi’ndeki yatak kapasitesi neredeyse doldu, yoğun bakımdaki yatak kapasitesinin de dolacağından endişe ediliyor. Pandemi hekimleri ‘aşırı yük’ten yakınırken, yoğunluğa bağlı yorgunluğun ‘hata riskini artırdığına işaret ediyor…

Fehime ALASYA

Vakalardaki artış nedeniyle Pandemi Hastanesi’ndeki yatak kapasitesi neredeyse doldu, yoğun bakımdaki yatak kapasitesi de dolma noktasına geldi.

Pandemide görev yapan sağlık çalışanları ise iş yükünün artmasıyla bakım kalitesinin düşeceği endişesi içinde…

Önceki günkü vaka sayılarına göre dün itibarıyla Pandemi hastanesinde sadece 12 hastalık yerin kaldığını ifade eden Başhekim Dr. Erol Uçaner, yoğun hasta yatışı olması durumunda sıkışıklık yaşanmaması adına Göğüs Hastalıkları Karantina bölümünü aktif hale getirileceğini kaydetti.

Uçaner, “Hastanede 12 hastalık yerimiz kaldı. Göğüs karantina bölümünü aktif ediyoruz. Yoğun hasta yatışı olması durumunda sıkışıklık yaşamamak adına tedbir alıyoruz.” dedi.

Pandemi Hastanesi’ndeki 100 yatak kapasitesinin 79’unun dolduğu bilgisini paylaşan Uçaner, yoğun bakımda ise 12 hasta bulunduğunu belirtti, “Yoğun hasta akışı karşısında tedbirli olmak, hazırlıksız yakalanmamak adına başka bölümleri de aktive edeceğiz.” dedi.

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner:

“Pandemi hastanesinde dün itibariyle sadece 12 hastalık yer kaldı”

Pandemi hastanesinde dün itibariyle sadece 12 hastalık yer kaldığı bilgisini paylaşan Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, göğüs karantina bölümünün aktif edileceğini belirtti. Uçnaer, gündeme dair YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı…

“Vaka sayıları şeffaf”

Tabipler Birliği’nin ülkedeki koronavirüs vaka sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanıp açıklanmadığına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Uçaner, “Bu açıklamaya çok üzüldüm. Keşke bu açıklamayı yapmazdan önce gelip bize sorsalardı, bizimle bu konuları istişare etselerdi.” yanıtını verdi.

Uçaner, “Sadece semptomatik ve risk grubunda olanlar açıklanıyor” iddialarını ilişkin, “Öyle bir durum olsa ülke şu an kapanırdı. Semptomlu hastaların nasıl olduğunu gelip burada görebilirler. Tüm dosyalar önümüzde, her zaman şeffafız. Her zaman açıklamalar yapıp durum bilgisi veriyoruz. Yatan hastaların da istatistiklerini belli zamanlarda paylaşıyoruz.” dedi.

“Açıklanan vaka sayıları ile hastaneye başvuran vaka sayıları eşleşmiyor, doğrudur…”

Açıklanan vaka sayıları ile hastaneye başvuruların eşleşmediğini doğrulayan Uçaner, bunun sebebini şöyle açıkladı:

“Örneğin günlük açıklanan vaka sayısı 200 kişidir, hastalar aranıyor, kimisi buraya geliyor, kimisi benim aracım yoktur, ben yarın geleceğim diyor. Örneğin 20 kişi ertesi gün geliyor. Bunun da açıklaması çok basittir.”

Tabipler Birliği’nin açıklamasını işaret eden Uçaner, “Altı aydır görevdeyim, keşke Tabipler Birliği bu açıklamayı yapmadan, gelip bir gün olsun kapımızı çalıp ne derdimiz var, işleyiş nasıl diye sorsaydı, destek belirtseydi.” yorumunu yaptı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ:

“Yoğun bakım kapasitesi de dolma noktasına gelecek”

“Yoğun bakım kapasitesi de dolma noktasına gelecek. Sağlık çalışanları da çok yoğun, yorgun, zaten herkes çift vardiya çalışıyor, tüm bunlar istenmeyen hataları getirebilir”

Pozitif hasta sayısında halen düşüş olmadığını kaydeden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, durumu kötüleşen hastaların da giderek arttığına değinerek bunun yoğun bakıma da yansıyacağını dile getirdi.

“24 yataklı yoğun bakım kapasitesi de dolma noktasına gelecek. Sağlık çalışanları da çok yoğun, yorgun, zaten herkes çift vardiya çalışıyor, tüm bunlar istenmeyen hataları getirebilir” diyen Aldağ, ‘denetimin’ hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Açılacak yeni yatak kapasitesine karşın sağlık çalışanlarının sayısının aynı kaldığını işaret eden Aldağ, “Yorgunluk olduğunda dikkatsizlik de olur. Hastalık alan bir sağlık çalışanı olursa sıkıntılar artacak. Sancılı bir süreç, denetimi, önlem şart.” dedi.

Vakaların kontrolsüz şekilde artığını belirten Aldağ, temas takip ekibinin de bu artışın önünü almakta zorlandığını anlattı, “Her yerden vaka geliyor, rastgele testlerde bunlar ortaya çıkıyor. Tedbir ve denetimler artmalı, bunun hayati önemi var. Düğünler, toplu organizasyonlarda tedbirli olmakta fayda olacak.” görüşünü paylaştı.

Pandemi Yoğun Bakım Hemşiresi Mustafa Salman:

“Personel eksikliği konusu acil olarak çözüme kavuşturulmazsa bakım kalitesi düşebilir”

Tedbir ve denetimlerin hayati önem taşıdığını kaydeden Pandemi Yoğun Bakım Hemşiresi Mustafa Salman, personel eksikliği ve beraberinde yaşanabilecek olan bakım kalitesinin düşmesi konularına değindi.

Hem devlet, hem de vatandaşlara görevler düştüğünü dile getiren Salman, yoğun bakım hemşire sayısının acilen arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Salman, şunları belirtti:

“Artık ülke olarak kapanmaya sıcak bakamadığımıza göre aşılanmaya özen gösterelim, yaşlı ve kronik hastalar buna çok dikkat etmeli. Kurallara uyalım, azamiye indirelim, sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturalım. Bilinçsizce hareket etmek sağlık istemini yıkıyor. Doluluk oranı %90’lara ulaştı. Vakalar kontrolsü şekilde artıyor, artık kimse önemsemiyor. Ev karantinası sisteminde de kişiler dikkatli olmalı. Bununla ilgili daha detaylı bilgiler paylaşılmalı. Kamu spotu gibi bilgilendirmeler yayılabilir. Tedbirlerin ve denetimler artık hayati önem taşıyor. Kafe, bar, restoranlar, düğünlerde artık gerekli denetim sağlanmalı. Daha sıkı tedbir alınmalı. Herkes önce kendini korusun.

Şu an pandemi merkezi yoğun bakımda bariz bir personel sıkıntımız var. Genel olarak ise en az 40 hemşire ihtiyaç var ama hükümetin adım atmaya niyeti yok. En azından acil 20 hemşire bile alınsa çok daha iyi olur. Personel eksikliği konusu acil olarak çözüme kavuşturulmalı. Bakım kalitesinin düşmemesi için bir an önce personel ihtiyacına cevap verilmesi gerek.”

