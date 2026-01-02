Harmancı: Kültür Sanat Sarayı projesi 2026’nın en heyecan verici ihalelerinden biri olacak

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve karkası tamamlanmış halde bekleyen Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Sarayı’nın tamamlanmasının, 2026 yılının en heyecan verici projelerinden biri olduğunu söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, şehrin üzerinde bir utanç kaynağına dönüşen alanın, ön cephesinin adına yakışır bir meydan olarak düzenleneceğini belirterek, projede 550 kişilik büyük bir salon ile 200’den fazla kişilik küçük bir salonun yer alacağını ifade etti. Orkestra ve tiyatro ekiplerinin çalışma ofislerini de barındıracak olan yapının, ülkenin kültür-sanat alanındaki en büyük eksikliklerinden birini gidereceğini vurgulayan Harmancı, toplam 4 milyon sterlinlik finansmanla tamamlanacak proje için ihale hazırlıklarının bitirildiğini ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından ihalenin açılacağını kaydetti.

Harmancı, “2026’ya umutla bakmamız için harika bir neden daha” ifadelerini kullandı.