Zanlılar teminat karşılığında serbest

Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar” olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar A.S., D.D. ve F.B.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Sinanoğlu, mahkemeye olguları aktardı. Sinanoğlu, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 03.15 sıralarında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekânının önünde, zanlılar A.S., D.D. ve F.B.K. ile A.T. ve biri kadın biri erkek olmak üzere toplam üç kişi arasında sözlü tartışma çıktığını belirtti. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ifade eden polis, tarafların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattıklarını söyledi.

Polis, kavga sırasında zanlıların A.T.’nin yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine elleriyle vurduklarını, bu darp sonucu A.T.’nin sağ göz çevresinde çökme kırığı oluştuğunu ve vahim zarara uğradığını kaydetti.

Sinanoğlu, A.T.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini, zanlıların ise derdest emri gereği tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak üç gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde olayla ilgili üç ayrı kamera görüntüsünün incelendiğini söyledi. İncelenen görüntülerde, üç zanlının müştekinin etrafında bulunduğunun görüldüğünü belirten polis, A.T.’nin gözünü tutarak yere doğru eğildiğini ve yine gözünü tutarak olay yerinden ayrıldığını ifade etti. Diğer şahısların ise kavgayı ayırmaya çalışan kişiler olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlılardan D.D. ve F.B.K.’nin öğrenci, A.S.’nin ise KKTC vatandaşı olduğunu belirterek teminat talebinde bulundu.

Yargıç Şevket Gazi, tüm zanlıların yurt dışına çıkışını yasakladı. Yargıç, zanlı A.S. için iki kefilin 800 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Zanlılar D.D. ve F.B.K.’nin ise kişi başı 80 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve haftada iki gün ispat-ı vücut yapmalarına karar verdi.