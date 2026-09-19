En çok yağış Sipahi’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Sipahi’de kaydedildiğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte Esentepe’de 36 kg/m², İskele’de 33 kg/m², Geçitkale’de 32 kg/m², Mallıdağ’da 31 kg/ m², Çayırova’da 30 kg/m², Alagadi 18 kg/ m², Mehmetçik 17 kg/m², Alevkayası ile Vadili 16 kg/m², Sandallar 12 kg/m² ve diğer yörelerde 0.1 kg/m² ile 10 kg/m² arasında yağış kaydedildi.