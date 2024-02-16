"Hakkında tutuklama emri çıkarıldığı 2007'den bu yana 2000 kez güneye, defalarca İtalya'ya gitti"

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, İtalya'da tutuklanan ve Kıbrıs'ın güneyine iade edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verilen Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Hasan Esendağlı, 9 Şubat'ta Kıbrıs'ın güneyinde mahkemeye çıkarılan Kürşat'ın 20 farklı suçlama ile karşılaştığını ve tümünü reddettiğini anımsattı, söz konusu suçlamaların tümünün Kıbrıs'ın kuzey ve güneyinde suç unsuru teşkil etmediğini söyledi.