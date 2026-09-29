İki naaşın kimliği belirlendi, yeni bir naaşa daha ulaşıldı

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yapılan DNA çalışmaları tamamlandı.

Naaşlardan birinin henüz 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu belirlendi.

Bugün devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı.

Kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı.