İki naaşın kimliği belirlendi, yeni bir naaşa daha ulaşıldı
Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yapılan DNA çalışmaları tamamlandı.
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Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yapılan DNA çalışmaları tamamlandı.
Naaşlardan birinin henüz 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu belirlendi.
Bugün devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı.
Kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı.
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