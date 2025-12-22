“Haberi yokmuş (!)”

TMK okul yönetiminin, 11 yaşındaki çocukları ‘askerle bağlarını güçlendirmek’ adına askeri bölgeye götürerek silahla fotoğraflamasıyla ilgili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun YENİDÜZEN’e yaptığı “böyle bir politikamız yok, haberim yoktu” açıklaması, KTOEÖS tarafından yalanlandı.

Sendika tarafından yayınlanan görselde, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından okullara servis edilen “GKK Birliklerinin Okul Ziyaretleri” konulu bir resmi evrak paylaşıldı.

Sendika aynı zamanda, Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan askeri birliklere yönelik resmi “ziyareti programı” belgesini de paylaştı.

Olay, TMK okul yönetiminin, 11 yaşındaki çocukları ‘askerle bağlarını güçlendirmek’ adına askeri bölgeye götürerek silahla fotoğraflaması ve bu durumu resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmasıyla patlak vermişti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı okul müdürü, “acıkama yapmak istemediğini” ifade etmiş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise “böyle bir politikamız yok, haberim yoktu” açıklaması yapmıştı.

6’ncı sınıf öğrencilerinin silahlarla beraber çekildikleri fotoğraflar, sosyal medyada tepki toplamıştı.