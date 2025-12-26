Güzelyurt bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle Güzelyurt - Kalkanlı yolunu su bastı.

YENİDÜZEN'in bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre yok kenarındaki dere, kısa süreli yağışın ardından yola taştı.

Adanın bazı bölgelerinde etkili olan kısa süreli yağışların taşkınlara neden olması, altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı.